Определены победители народного кастинга проекта «От идеи до премьеры» от «Москино»

Завершился народный кастинг для проекта «Москино» «От идеи до премьеры». Заявки на участие подали почти 1000 человек. Профессиональное жюри из ведущих режиссеров, продюсеров, сценаристов, актеров выбрало 35 участника на роли в трех короткометражных фильмах. Идеи для кинолент москвичи предлагали на предыдущем этапе проекта.

На четырех площадках Московского кинокластера – в кинотеатрах «Москино»: «Тула», «Спутник», «Факел», на Киностудии Горького – состоялся народный кастинг. Почти 500 москвичей смогли попробовать себя в качестве актеров на очных пробах. Претенденты сыграли эпизоды из любимых фильмов, книг и театральных постановок, читали стихи и импровизировали.

По итогам кастинга жюри выбрало 35 человек. Они получили роли в трех короткометражных лентах.

В картине о любви сыграют Элина Жукова, Михаил Брацило, Игорь Мешков, Геннадий Филлимонов, Светлана Ясинская, Дарья Григорьева, Полина Долгова, Галина Кириллова, Алексей Пименов, Алина Хадарцева, Певцов Антон.

«Мне очень понравилась атмосфера кастинга с самого начала, с ведущего – очень жизнерадостный ведущий, настраивающий на спокойный лад, с интересными историями, свободно общающийся. Это, конечно, дало свою толику снятия напряжения уже в самом начале кастинга. Ну и, конечно, атмосфера в зале, где проходил кастинг. Безумно благоприятная обстановка, доброжелательное жюри, очень мягкая и теплая атмосфера, которая убирала вообще весь страх перед сценой. Я не могу сказать, что я ожидала, что именно меня выберут, мне, конечно, очень этого хотелось, прямо очень, но, с другой стороны, это была прямо авантюра для меня, и я, конечно, просто получала удовольствие оттого, что я там участвую. И совпал даже тот проект, который я хотела. Я видела темы проектов, которые выставлены под будущую съемку и мне действительно хотелось попасть в проект, который будет о любви. Ожидание от съемок – мне кажется, это тоже будет нечто увлекательное, сродни тому приключению, которое никогда не испытывал. Я жду эти съемки и думаю, что работать будет так же комфортно, как проходить кастинг, поскольку если те же самые люди, которые были в зале, они и съемки будут проводить так же – такой же теплой, прекрасной, мягкой, пушистой атмосфере», – комментирует учитель и репетитор младших классов Кириллова Галина.

В съемках фильма на тему «Помогать — просто? Истории добрых дел» примут участие Анна Костина, Егор Максимов, Евгений Лямин, Алена Демчук.

В актерский состав картины об успехе войдут Владимир Гончар, Лев Крыжный, Оливия Минц, Дарья Юшманова, Татьяна Монахова, Александр Титенко, Полина Лупилина, Елизавета Летик, Филипп Иванушкин, Татьяна Оквамо, Олеся Белик, Надежда Соловьева, Данила Перевезенцев, Апполинария Ридецкая, Кира Киркова, Ариана Катунина, Дарья Есикова, Юлия Моисеева, Юлианна Духина и Алина Тюпина.

«Искать новые фактуры нужно повсюду, не стоит ограничиваться только закрытым актерским сообществом. Мы знаем примеры, когда находились совершенно замечательные артисты и занимали неповторимую нишу в нашем кино. Не зря же в Советском Союзе существовала система народных театров. Если сегодня было бы нечто подобное, то нас ожидала бы масса открытий. «Народный кастинг» «Москино» – лучшее тому подтверждение», – говорит режиссер, художественный руководитель театра на Покровке, педагог «Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова» и член жюри Народного кастинга Михаил Милькис.

Также среди экспертов проекта – народный артист РФ, режиссёр и сценарист Владимир Хотиненко; режиссер-постановщик Николай Викторов; актриса театра и кино Тереза Диуро; режиссер, хореограф, продюсер Никита Дмитриевский; сценарист, актер театра и кино Антон Ескин; сценарист, продюсер Мария Ушакова и другие.

«Я действительно получил удовольствие от процесса. Кастинг перенес меня в юные годы, когда ты был так же робок и неуверен, но при этом искренен и непосредственен. Я старался зарядиться этой энергией от ребят, пришедших на кастинг. В своей оценке мне было важно обращать внимание на живость и непосредственность, на готовность быстро включиться в диалог, когда не нужно человека раскачивать, что-то пытаться из него выдавить. Мне кажется, что такие люди из народа вызовут эмпатию у зрителя, будет чувствоваться их неподдельная искренность и желание работать», – комментирует Народный кастинг актер и член жюри Антон Ескин.

Режиссер Николай Викторов остался доволен результатами кастинга. «Мне кажется, что у нас прежде ничего подобного не делали. Я опасался, что придут зажатые скучные декламаторы и будут читать заученные тексты. Но в результате мы увидели открытых искренних людей, готовых к эксперименту. Для меня это стало приятным открытием. Представляете, на кастинг пришли и начальник цеха электрооборудования, и совершенно потрясающая учительница русского и литературы, и владелица салона красоты и многие другие. Самая разная палитра профессий, и все эти люди имеют огромный творческий запас», — отмечает режиссер Николай Викторов.

Проект «От идеи до премьеры» организован «Москино», входящим в Московский кинокластер Департамента культуры города Москвы.