Определены победители Питчинга кинопроектов стран СНГ

Определены победители Питчинга проектов для совместного производства стран СНГ, который состоялся 22 августа в рамках Международной конференции по совместному кинопроизводству России и стран СНГ. Мероприятие прошло на киностудии «Лендок», которая отмечает в эти дни 90-летний юбилей. Публикуем список победителей.

«Анимационное кино»

Первое место: «Зайцаны», автор сценария – Александра Лусникова, продюсер – Алексей Тельнов (Россия, Санкт-Петербург).

Второе место: Freak-teens, авторы сценария и продюсеры – Салтанат Иманкулова, Регина Суранова, автор сценария – Асель Иманкулова (Кыргызстан, Бишкек).

«Полнометражное документальное кино»

Первое место: «Мечеть», автор сценария и режиссёр – Мария Полякова, продюсер – киностудия «Лендок» (Россия – Узбекистан).

Второе место: Beauty, автор сценария и режиссёр – Рената Джало, продюсеры – Анастасия Акопян, Дмитрий Гребенников (Россия – Казахстан).

Третье место: «Пахтакор. СССР», автор сценария и режиссёр – Дмитрий Маринин (Беларусь – Узбекистан – Россия).

«Полнометражное игровое кино»

Первое место: «Пегий пес, бегущий краем моря», автор сценария и режиссёр – Таалайбек Кулмендеев, автор сценария – Элназ Бактыгулов, продюсер – Акжол Бекболотов (Россия – Кыргызстан).

Второе место: «Псих из абрикосового сада», автор сценария и режиссёр – Али Хамраев, режиссёр – Али-Эргаш Хамраев, продюсер – Алексей Учитель (Россия).

Третье место: «Хранитель древностей», режиссер – Егор Кончаловский, авторы сценария – Жанна Тимофеева, Гульшат Смагулова, продюсеры – Аннета Калпахчьян, Арман Асенов (Казахстан – Россия).

«Игровые сериалы для онлайн-платформ»

«Новый Вавилон», авторы сценария – Олег Кириллов, Сергей Юдаков, продюсер – Андрей Тартаков (Россия – Узбекистан).

Работы участников питчинга в категории «Анимационное кино» оценивали: Борис Машковцев (председатель) – директор студии «Союзмульфильм»; Юнир Аминев – генеральный директор киностудии «Башкортостан»; Александра Артемьева – продюсер компании StoryTime; Дмитрий Синов – генеральный директор анимационной студии «ЕВА ГРУПП», соучредитель продюсерской компании «Мультбюро».

В состав экспертной комиссии категории «Полнометражное документальное кино» вошли: Сергей Мирошниченко (председатель) – художественный руководитель киностудии «Остров»; Махмадсаид Шохиен – Директор Государственного учреждения «Точикфилм»; Акжол Бекболотов – директор киностудии «Кыргызфильм»; Роман Герасимов – журналист, телеведущий, член Академии Российского Телевидения; Сергей Дебижев – генеральный директор студии «Два капитана»; Иван Кудрявцев – председатель отборочной комиссии ММКФ, киножурналист, продюсер; Татьяна Матвеева – заместитель генерального продюсера мультимедийного сервиса Okko по документальному кино; Евгений Субочев – продюсер, гендиректор кинокомпании «Суббота»; Сергей Сычев – обозреватель газеты «Известия»; Алексей Тельнов – генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов («Лендок»).

Вне конкурса в категории «Полнометражное документальное кино» был представлен проект «Последний свидетель» об участниках Великой Отечественной войны. Художественным руководителем картины выступил режиссёр Али Хамраев, продюсером и автором идеи – Алексей Тельнов, который призвал киностудии других стран найти своих героев и снять о них фильм, чтобы объединить эти истории в одно «большое документальное полотно».

По мнению Хамраева, фильм «Последний свидетель» должен быть предназначен прежде всего для молодёжи.

«Это не воспитательный проект, это познавательный проект, предназначенный главным образом для будущих поколений – чтобы молодые люди смотрели кино и видели, как люди жили после войны и во время войны, как они сумели сохранить человеческое достоинство. Каждый из них – уникальная личность. Мне кажется, что если к этому проекту присоединятся другие страны и регионы России, то он может вырасти в сериал», – отметил режиссёр.

Работы в категории «Игровое полнометражное кино» оценивали: Иван Кудрявцев (председатель) – председатель отборочной комиссии ММКФ, киножурналист, продюсер; Алексей Рязанцев – президент кинокомпании «Каропрокат»; Леонид Демченко – начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ; Анастасия Зуенко – начальник отдела содействия организации киносъёмок (Московская кинокомиссия); Инна Шалыто – генеральный директор компании РОСКИНО; Владимир Карачевский – генеральный директор студии «Беларусьфильм»; Катерина Михайлова – генеральный директор «Вега Фильм», продюсер; Егор Одинцов – продюсер, генеральный директор и сооснователь кинокомпании «Арк Пикчерс».

В состав жюри в категории «Игровые сериалы» вошли: Инесса Юрченко (председатель) – генеральный продюсер компании «Триикс Медиа»; Марина Белова – заместитель генерального директора «Пятого канала»; Назим Гусейнов – директор киностудии «Азербайджанфильм» им. Джафара Джаббарлы; Владислав Рубин – креативный продюсер «Кинопоиск»; Роман Картушин – креативный продюсер компании «Мувистарт»; Максим Пежемский – режиссер-постановщик; Сергей Четверухин – сценарист, продюсер.

На питчинге члены экспертной комиссии поделились своими впечатлениями, а также советами для участников очной защиты.

Иван Кудрявцев:

«Неудачных питчингов не бывает – это возможность послушать самого себя, завести полезные знакомства. Пичинг позволяет навести порядок в голове. И я думаю, что такое мероприятие можно проводить минимум дважды в год, возможно, это оно могло бы быть кочующим, и как знать, может, мы и увидимся в следующий раз где-нибудь в Душанбе или Ташкенте».

Анастасия Зуенко:

«Надо учиться продавать свой продукт. Некоторым авторам не хватило энергии и знаний о том, как продвигать себя. Нужно оттачивать ремесло самопрезентации, чтобы ваш проект всем захотелось купить».

Борис Машковцев:

«У меня продюсерское пожелание ко всем участникам питчинга. Когда вы выходите на защиту своего проекта, думайте о целевой аудитории – для кого вы делаете кино. Первый критерий, по которому оценивает работу продюсер, не бюджет, а целевая аудитория. Также помните о том, что у любого проекта должна быть миссия, и очень хорошо, если вы начнете с нее, чтобы у экспертной комиссии сразу сформировалось понимание, ради чего вы делаете этот проект».

Роман Герасимов:

«Я считаю, что это очень важная идея – что-то делать вместе. Я с огромным удовольствием участвовал в питчинге и был приятно удивлен обилию хороших идей и проектов».

Александра Артемьева:

«Очень интересные сюжеты, истории, но сейчас важно уметь удерживать внимание тинейджеров. Зрители этого возраста смотрят либо многосезонные истории, либо длительные сериалы. Хочется более масштабного взгляда от авторов, чтобы в будущем они более тщательно подумали о том, как будут развиваться их истории.

Сайёра Худайбердиева, и.о. начальника отдела по международным отношениям Агентства кинематографии Узбекистана:

«Мы живём в стране, которая являлась перевалочным пунктом Великого шелкового пути. Мы знаем, что хорошая торговля получается, когда достаточно времени. Вот в этот раз времени не хватило – всё прошло очень быстро. Но этот опыт для нас очень полезен – он пригодится нам в дальнейшем».

Баходыр Адылов, директор ГУП «Узбекфильм»:

«Большое спасибо организаторам и участникам питчинга – было очень интересно знакомиться с проектами. Сегодня главное – идея. Остальное можно найти – и технику, и деньги. Были хорошие идеи, но некоторые из них не были до конца проработаны. Также конкурсанты иногда плохо ориентировались в бюджете – не все понимают, сколько денег необходимо на реализацию проекта».

Напомним, что прием заявок на Питчинг проектов для совместного производства стран СНГ проходил с 16 мая по 1 августа 2022 г. Всего на участие было подано 300 заявок из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

Победители питчинга обсудили с игроками киноиндустрии России и стран ближнего зарубежья варианты дальнейшего взаимодействия и перспективы реализации представленных проектов.

В рамках образовательной программы 23 августа в киностудии «Лендок» прршла серия мастер-классов кинематографистов России и стран ближнего зарубежья. Профессиональными секретами с гостями поделятся кинорежиссёр Али Хамраев, коммерческий директор телеканала «Культура» Виктория Кривицкая, продюсер Катерина Михайлова, менеджер по развитию бизнеса департамента профессионального оборудования CANON Евгений Субочев. Организаторы – открытая киностудия «Лендок», продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Министерства культуры РФ.

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