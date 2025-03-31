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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUОпределены самые позитивные регионы России

Определены самые позитивные регионы России

editor
By editor
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Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировали продажи литературы в категории «Юмор» за последние 12 месяцев (01.03.2024 — 01.03.2025) и определили, в каких регионах России она пользуется наибольшим спросом. Лидерами рейтинга Литрес оказались Республика Карелия, Кировская область, Мурманская область, Ленинградская область, Чувашская республика. В топе рейтинга «Читай-города» — Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Тюменская области и Республика Татарстан.

Специально ко Всемирному дню смеха, который ежегодно отмечается 1 апреля, Литрес и «Читай-город» проанализировали данные по продажам книг в категории «Юмор» в 81 регионе за последние 12 месяцев и выяснили, где юмористические произведения пользуются наибольшим спросом (по % от общего количества проданных экземпляров книг в регионе).

Среди пользователей Литрес регионом с самой высокой долей продаж юмористической литературы от общего количества проданных за последние 12 месяцев книг оказалась Республика Карелия (0,4%). В этой категории литературы наиболее востребованным произведением стало «Как мы с Вовкой. История другого лета» Андрея Асковда.

На втором месте в списке «самых позитивных регионов» расположилась Кировская область (0,35%). Чаще всего здесь обращаются к ироничной прозе «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» Александра Цыпкина.
Бронза — у Мурманской области (0,3%). Пальма первенства среди юмористических книг принадлежит роману «Золотой телёнок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова в озвучке Александра Клюквина.

Четвёртая строчка закрепилась за Ленинградской областью (0,29%). Лидером вновь оказалось произведение «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» Александра Цыпкина.

Замыкает пятёрку рейтинга Чувашская Республика (0,28%). Самая популярная книга — сказка «Про Федота-стрельца, удалого молодца» современного классика Леонида Филатова в озвучке Владимира Качана.

Среди покупателей книжной сети «Читай-город» регионом с самой высокой долей продаж юмористической литературы от общего количества проданных за последние 12 месяцев книг оказался Краснодарский край. На втором месте расположилась Свердловская область. На третьем и четвертом — Новосибирская и Тюменская области. Закрывает пятёрку лидеров Республика Татарстан.

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