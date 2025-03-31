Определены самые позитивные регионы России

Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировали продажи литературы в категории «Юмор» за последние 12 месяцев (01.03.2024 — 01.03.2025) и определили, в каких регионах России она пользуется наибольшим спросом. Лидерами рейтинга Литрес оказались Республика Карелия, Кировская область, Мурманская область, Ленинградская область, Чувашская республика. В топе рейтинга «Читай-города» — Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Тюменская области и Республика Татарстан.

Специально ко Всемирному дню смеха, который ежегодно отмечается 1 апреля, Литрес и «Читай-город» проанализировали данные по продажам книг в категории «Юмор» в 81 регионе за последние 12 месяцев и выяснили, где юмористические произведения пользуются наибольшим спросом (по % от общего количества проданных экземпляров книг в регионе).

Среди пользователей Литрес регионом с самой высокой долей продаж юмористической литературы от общего количества проданных за последние 12 месяцев книг оказалась Республика Карелия (0,4%). В этой категории литературы наиболее востребованным произведением стало «Как мы с Вовкой. История другого лета» Андрея Асковда.

На втором месте в списке «самых позитивных регионов» расположилась Кировская область (0,35%). Чаще всего здесь обращаются к ироничной прозе «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» Александра Цыпкина.

Бронза — у Мурманской области (0,3%). Пальма первенства среди юмористических книг принадлежит роману «Золотой телёнок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова в озвучке Александра Клюквина.

Четвёртая строчка закрепилась за Ленинградской областью (0,29%). Лидером вновь оказалось произведение «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» Александра Цыпкина.

Замыкает пятёрку рейтинга Чувашская Республика (0,28%). Самая популярная книга — сказка «Про Федота-стрельца, удалого молодца» современного классика Леонида Филатова в озвучке Владимира Качана.

Среди покупателей книжной сети «Читай-город» регионом с самой высокой долей продаж юмористической литературы от общего количества проданных за последние 12 месяцев книг оказался Краснодарский край. На втором месте расположилась Свердловская область. На третьем и четвертом — Новосибирская и Тюменская области. Закрывает пятёрку лидеров Республика Татарстан.