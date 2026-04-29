Оптимус — новый обитатель Конюшенного двора в Коломенском

Фото: пресс-служба Музея-заповедника "Коломенское"

Конюшенный двор музея-заповедника «Коломенское» пополнился новым обитателем. Конь-тяжеловоз по кличке Оптимус уже прошел период адаптации, освоился на новом месте и начал участвовать в экскурсионной программе.

Оптимус родился в 2019 году в частном хозяйстве Костромской области. Его происхождение — результат удачного сочетания двух сильных линий: кобылы советской тяжеловозной породы и жеребца першероно-советской породы. Оптимус унаследовал мощь, выносливость и уравновешенный характер родителей, благодаря чему уверенно чувствует себя в новых условиях.

Обитатель Конюшенного двора отличается крупным, гармонично сложенным телосложением. Рост в холке составляет 172 см. Масть светло-рыжая с затемнениями на ногах, от матери конь унаследовал серебристый ген, придающий оттенок гриве, хвосту и нижней части ног. Крепкий костяк, широкая грудь и хорошо развитая мускулатура подчеркивают его породные особенности.

Сейчас Оптимус постепенно вводится в работу Конюшенного двора, участвует в экскурсионных программах, а в дальнейшем будет задействован в упряжных работах, а также в фотосессиях и прогулках для гостей.

