Опубликован короткий список номинантов Национальной премии в области детской и подростковой литературы сезона 2023 года

Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя», выполняя функции Дирекции Национальной премии в области детской и подростковой литературы сезона 2023 года, сообщают, что Совет экспертов составил короткий список номинантов:
Номинация «За вклад в развитие детской литературы» :
- Юрий Нечипоренко. Номинатор – Литературный институт имени А.М. Горького.
- Евгений Рудашевский. Номинатор – издательство «КомпасГид».
- Юлия Симбирская. Номинатор – издательство «Манн, Иванов и Фербер».
- Кристина Стрельникова. Номинатор – журнал «Костер».
- Андрей Усачёв. Номинатор – Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека».
Номинация «Лучшее прозаическое произведение для детей»:
- «Грузовик, а где прицеп?». Анастасия Орлова. Номинатор - издательство «РОСМЭН».
- «Первая четверть». Нина Павлова. Номинатор – издательство «Архипелаг».
- «Между Северной и Южной». Ольга Серова. Номинатор – издательство «Лайвбук».
- «Мадам Пэн и ее крыс». Кристина Стрельникова. Номинатор – издательство «Время».
- «Когда срастаются деревья». Екатерина Шереметьева. Номинатор – издательство «Аквилегия-М».
Номинация «Лучшее прозаическое произведение для подростков»:
- «В Петропавловске-Камчатском полночь». Светлана Волкова. Номинатор – издательство «Нигма».
- «Платформа 0». Ирина Данилова. Номинатор – Союз писателей Санкт-Петербурга.
- «Гиблые воды Заручья». Лада Кутузова. Номинатор – Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.
- «Гула Камакри. Легенда о проклятом таборе». Юлия Линде. Номинатор – издательство «Манн, Иванов и Фербер».
- «Пелена». «Собачелла». Сборник. Наталья Шицкая. Номинатор – муниципальная информационно-библиотечная система города Новокузнецка.
Номинация «Лучшее поэтическое произведение для детей»:
- «От мышиной норки до ядра Земли». Ирина Алымова. Номинатор – издательство «Добрый Великан».
- «Букашки в кармашке». Юлия Весова. Номинатор – централизованная библиотечная система городского округа Домодедово.
- «Удивительные кошачьи истории». Михаил Вирозуб. Номинатор – издательство АСТ.
- «Собачье такси». Марина Тараненко. Номинатор – издательство «Нигма».
- «Сом в летнюю ночь». Эгвина Фет. Номинатор – издательство «Ставролит».
- Номинация «Лучшее поэтическое произведение для подростков»:
«Универсум». Сергей Бирюков. Номинатор – издательство «Б.С.Г.-Пресс».
- «Необъявленная весна». Стефания Данилова. Номинатор – журнал «Аврора».
- «Медное зеркало». Ирина Ермакова. Номинатор – издательство ОГИ.
- «Другой берег». Виктория Миловидова. Номинатор – издательство «Рутения».
- «Про Нину Палну». Кристина Стрельникова. Номинатор – Ассоциация союзов писателей и издателей России.
Номинация «Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков»:
- «Сказочный Таймыр». Александра Агафонова. Номинатор – издательство PressPass.
- «Смотри: Байкал!». Варвара Больдт, Анна Кендель. Номинатор – издательство «Самокат».
- «Я - король?». Полина Ерофеева. Номинатор – издательство «КомпасГид».
- «Тюпочка». Дарья Никифорова. Номинатор – издательство «Кирюша».
- «Прятки». Елизавета Третьякова. Номинатор – издательство «Феникс-Премьер».
Номинация «Лучший издательский проект для детей и подростков»:
- «Наши комиксы 1911-2021. По страницам 13 российских и советских детских журналов». Номинатор – издательство «ТриМаг».
- Серия «Художники рисуют Андерсена». Номинатор – издательство «Нигма».
- Серия книг «Дом детской книги». Номинатор – Фонд содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги».
- Серия книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». Номинатор – издательство «Детская литература».
- «Современная литература стран СНГ: Детская литература». Антология. Номинатор – издательство ОГИ.
«Особо отмечу, что учредители Премии приурочили проведение торжественной церемонии объявления имен лауреатов первого сезона Национальной премии ко дню открытия первой Московской международной детской книжной ярмарки – 30 августа 2023 года», – сказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.
Национальная премия учреждена Минкультуры России и Минцифры России в апреле 2023 года с целью поощрения писателей, иллюстраторов и издателей современной отечественной литературы для детей и подростков, привлечения к ней читательского и общественного внимания.
Функции дирекции Премии сезона 2023 года были возложены на Российскую государственную детскую библиотеку и Ассоциацию «Растим читателя». На соискание Премии подано 260 заявок, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Мурманска, Краснодара, Владивостока, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Махачкалы, Владикавказа, Новокузнецка. Требованиям Положения о премии соответствовало 193 заявки, которые были переданы на рассмотрение Экспертного совета.
На соискание Национальной премии в номинации «За вклад в развитие детской литературы» выдвигаются писатели и художники-иллюстраторы. В нечётном году премия в размере 2 млн. рублей присуждается писателю, в чётном – художнику-иллюстратору. Денежное вознаграждение в других номинациях составляет 1,5 млн. рублей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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