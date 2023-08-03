Опубликован короткий список номинантов Национальной премии в области детской и подростковой литературы сезона 2023 года

Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя», выполняя функции Дирекции Национальной премии в области детской и подростковой литературы сезона 2023 года, сообщают, что Совет экспертов составил короткий список номинантов:

Номинация «За вклад в развитие детской литературы» :

Юрий Нечипоренко. Номинатор – Литературный институт имени А.М. Горького.

Евгений Рудашевский. Номинатор – издательство «КомпасГид».

Юлия Симбирская. Номинатор – издательство «Манн, Иванов и Фербер».

Кристина Стрельникова. Номинатор – журнал «Костер».

Андрей Усачёв. Номинатор – Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека».

Номинация «Лучшее прозаическое произведение для детей»:

«Грузовик, а где прицеп?». Анастасия Орлова. Номинатор - издательство «РОСМЭН».

«Первая четверть». Нина Павлова. Номинатор – издательство «Архипелаг».

«Между Северной и Южной». Ольга Серова. Номинатор – издательство «Лайвбук».

«Мадам Пэн и ее крыс». Кристина Стрельникова. Номинатор – издательство «Время».

«Когда срастаются деревья». Екатерина Шереметьева. Номинатор – издательство «Аквилегия-М».

Номинация «Лучшее прозаическое произведение для подростков»:

«В Петропавловске-Камчатском полночь». Светлана Волкова. Номинатор – издательство «Нигма».

«Платформа 0». Ирина Данилова. Номинатор – Союз писателей Санкт-Петербурга.

«Гиблые воды Заручья». Лада Кутузова. Номинатор – Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.

«Гула Камакри. Легенда о проклятом таборе». Юлия Линде. Номинатор – издательство «Манн, Иванов и Фербер».

«Пелена». «Собачелла». Сборник. Наталья Шицкая. Номинатор – муниципальная информационно-библиотечная система города Новокузнецка.

Номинация «Лучшее поэтическое произведение для детей»:

«От мышиной норки до ядра Земли». Ирина Алымова. Номинатор – издательство «Добрый Великан».

«Букашки в кармашке». Юлия Весова. Номинатор – централизованная библиотечная система городского округа Домодедово.

«Удивительные кошачьи истории». Михаил Вирозуб. Номинатор – издательство АСТ.

«Собачье такси». Марина Тараненко. Номинатор – издательство «Нигма».

«Сом в летнюю ночь». Эгвина Фет. Номинатор – издательство «Ставролит».

Номинация «Лучшее поэтическое произведение для подростков»:



«Универсум». Сергей Бирюков. Номинатор – издательство «Б.С.Г.-Пресс».

«Универсум». Сергей Бирюков. Номинатор – издательство «Б.С.Г.-Пресс». «Необъявленная весна». Стефания Данилова. Номинатор – журнал «Аврора».

«Медное зеркало». Ирина Ермакова. Номинатор – издательство ОГИ.

«Другой берег». Виктория Миловидова. Номинатор – издательство «Рутения».

«Про Нину Палну». Кристина Стрельникова. Номинатор – Ассоциация союзов писателей и издателей России.

Номинация «Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков»:

«Сказочный Таймыр». Александра Агафонова. Номинатор – издательство PressPass.

«Смотри: Байкал!». Варвара Больдт, Анна Кендель. Номинатор – издательство «Самокат».

«Я - король?». Полина Ерофеева. Номинатор – издательство «КомпасГид».

«Тюпочка». Дарья Никифорова. Номинатор – издательство «Кирюша».

«Прятки». Елизавета Третьякова. Номинатор – издательство «Феникс-Премьер».

Номинация «Лучший издательский проект для детей и подростков»:

«Наши комиксы 1911-2021. По страницам 13 российских и советских детских журналов». Номинатор – издательство «ТриМаг».

Серия «Художники рисуют Андерсена». Номинатор – издательство «Нигма».

Серия книг «Дом детской книги». Номинатор – Фонд содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги».

Серия книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». Номинатор – издательство «Детская литература».

«Современная литература стран СНГ: Детская литература». Антология. Номинатор – издательство ОГИ.

«Особо отмечу, что учредители Премии приурочили проведение торжественной церемонии объявления имен лауреатов первого сезона Национальной премии ко дню открытия первой Московской международной детской книжной ярмарки – 30 августа 2023 года», – сказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

Национальная премия учреждена Минкультуры России и Минцифры России в апреле 2023 года с целью поощрения писателей, иллюстраторов и издателей современной отечественной литературы для детей и подростков, привлечения к ней читательского и общественного внимания.

Функции дирекции Премии сезона 2023 года были возложены на Российскую государственную детскую библиотеку и Ассоциацию «Растим читателя». На соискание Премии подано 260 заявок, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Мурманска, Краснодара, Владивостока, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Махачкалы, Владикавказа, Новокузнецка. Требованиям Положения о премии соответствовало 193 заявки, которые были переданы на рассмотрение Экспертного совета.

На соискание Национальной премии в номинации «За вклад в развитие детской литературы» выдвигаются писатели и художники-иллюстраторы. В нечётном году премия в размере 2 млн. рублей присуждается писателю, в чётном – художнику-иллюстратору. Денежное вознаграждение в других номинациях составляет 1,5 млн. рублей.

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