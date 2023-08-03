Опубликован короткий список номинантов Национальной премии в области детской и подростковой литературы сезона 2023 года

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Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя», выполняя функции Дирекции Национальной премии в области детской и подростковой литературы сезона 2023 года, сообщают, что Совет экспертов составил короткий список номинантов:

Номинация «За вклад в развитие детской литературы» :

  • Юрий Нечипоренко. Номинатор – Литературный институт имени А.М. Горького.
  • Евгений Рудашевский. Номинатор – издательство «КомпасГид».
  • Юлия Симбирская. Номинатор – издательство «Манн, Иванов и Фербер».
  • Кристина Стрельникова. Номинатор – журнал «Костер».
  • Андрей Усачёв. Номинатор – Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека».

Номинация «Лучшее прозаическое произведение для детей»:

  • «Грузовик, а где прицеп?». Анастасия Орлова. Номинатор - издательство «РОСМЭН».
  • «Первая четверть». Нина Павлова. Номинатор – издательство «Архипелаг».
  • «Между Северной и Южной». Ольга Серова. Номинатор – издательство «Лайвбук».
  • «Мадам Пэн и ее крыс». Кристина Стрельникова. Номинатор – издательство «Время».
  • «Когда срастаются деревья». Екатерина Шереметьева. Номинатор – издательство «Аквилегия-М».

Номинация «Лучшее прозаическое произведение для подростков»:

  • «В Петропавловске-Камчатском полночь». Светлана Волкова. Номинатор – издательство «Нигма».
  • «Платформа 0». Ирина Данилова. Номинатор – Союз писателей Санкт-Петербурга.
  • «Гиблые воды Заручья». Лада Кутузова. Номинатор – Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.
  • «Гула Камакри. Легенда о проклятом таборе». Юлия Линде. Номинатор – издательство «Манн, Иванов и Фербер».
  • «Пелена». «Собачелла». Сборник. Наталья Шицкая. Номинатор – муниципальная информационно-библиотечная система города Новокузнецка.

Номинация «Лучшее поэтическое произведение для детей»:

  • «От мышиной норки до ядра Земли». Ирина Алымова. Номинатор – издательство «Добрый Великан».
  • «Букашки в кармашке». Юлия Весова. Номинатор – централизованная библиотечная система городского округа Домодедово.
  • «Удивительные кошачьи истории». Михаил Вирозуб. Номинатор – издательство АСТ.
  • «Собачье такси». Марина Тараненко. Номинатор – издательство «Нигма».
  • «Сом в летнюю ночь». Эгвина Фет. Номинатор – издательство «Ставролит».
  • Номинация «Лучшее поэтическое произведение для подростков»:

    «Универсум». Сергей Бирюков. Номинатор – издательство «Б.С.Г.-Пресс».
  • «Необъявленная весна». Стефания Данилова. Номинатор – журнал «Аврора».
  • «Медное зеркало». Ирина Ермакова. Номинатор – издательство ОГИ.
  • «Другой берег». Виктория Миловидова. Номинатор – издательство «Рутения».
  • «Про Нину Палну». Кристина Стрельникова. Номинатор – Ассоциация союзов писателей и издателей России.

Номинация «Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков»:

  • «Сказочный Таймыр». Александра Агафонова. Номинатор – издательство PressPass.
  • «Смотри: Байкал!». Варвара Больдт, Анна Кендель. Номинатор – издательство «Самокат».
  • «Я - король?». Полина Ерофеева. Номинатор – издательство «КомпасГид».
  • «Тюпочка». Дарья Никифорова. Номинатор – издательство «Кирюша».
  • «Прятки». Елизавета Третьякова. Номинатор – издательство «Феникс-Премьер».

Номинация «Лучший издательский проект для детей и подростков»:

  • «Наши комиксы 1911-2021. По страницам 13 российских и советских детских журналов». Номинатор – издательство «ТриМаг».
  • Серия «Художники рисуют Андерсена». Номинатор – издательство «Нигма».
  • Серия книг «Дом детской книги». Номинатор – Фонд содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги».
  • Серия книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». Номинатор – издательство «Детская литература».
  • «Современная литература стран СНГ: Детская литература». Антология. Номинатор – издательство ОГИ.

«Особо отмечу, что учредители Премии приурочили проведение торжественной церемонии объявления имен лауреатов первого сезона Национальной премии ко дню открытия первой Московской международной детской книжной ярмарки – 30 августа 2023 года», – сказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

Национальная премия учреждена Минкультуры России и Минцифры России в апреле 2023 года с целью поощрения писателей, иллюстраторов и издателей современной отечественной литературы для детей и подростков, привлечения к ней читательского и общественного внимания.

Функции дирекции Премии сезона 2023 года были возложены на Российскую государственную детскую библиотеку и Ассоциацию «Растим читателя». На соискание Премии подано 260 заявок, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Мурманска, Краснодара, Владивостока, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Махачкалы, Владикавказа, Новокузнецка. Требованиям Положения о премии соответствовало 193 заявки, которые были переданы на рассмотрение Экспертного совета.

На соискание Национальной премии в номинации «За вклад в развитие детской литературы» выдвигаются писатели и художники-иллюстраторы. В нечётном году премия в размере 2 млн. рублей присуждается писателю, в чётном – художнику-иллюстратору. Денежное вознаграждение в других номинациях составляет 1,5 млн. рублей.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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