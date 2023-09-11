Опубликован шорт-лист «Премии Читателя-2023»

Российская государственная библиотека для молодёжи и Оргкомитет Всероссийской литературной «Премии Читателя» назвали 12 претендентов на награду в этом году в номинациях «Художественная проза» и «Документальная проза (Non fiction)». Список сформирован на основе анализа читательского спроса в 51 библиотеке из 37 регионов страны.

«Расширение географии библиотек, участвующих в анализе читательских предпочтений, неизбежно сказывается и на списке финалистов, –рассказывает Евгений Харитонов, координатор «Премии Читателя». – Ещё несколько лет назад шорт-листы премии по большей части состояли из книг так называемого литературного мейнстрима, сегодня же мы наблюдаем действительно жанровое разнообразие – тут и привычные фавориты толстожурнальных критиков, и детектив с фантастикой, и популярные у молодых читателей книги Young Adult линеек. Богаче и разнообразнее стала и номинация документальной прозы – наконец-то разорвали круг тотальной литературоцентричности!».

В шорт-листе библиотечной премии в номинации «Художественная проза» оказались: «Чагин» – роман Евгения Водолазкина о времени, памяти и вымысле, «Саша, привет!» – роман-антиутопия Дмитрия Данилова, «Месяц за Рубиконом» – роман в жанре постапокалиптической фантастики Сергея Лукьяненко, «KGBT+» – роман-постмодернистское рассуждение о современном мире Виктора Пелевина, «Оккульттрегер» – роман в жанре городского фэнтези Алексея Сальникова и «Некроманс. Opus 1» – первая книга дилогии о потустороннем мире Евгении Сафоновой.

В коротком списке литературной награды в номинации «Документальная проза (Non fiction)» – следующие книги и авторы: «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского – путеводитель по великому роману Льва Толстого, «Автостопом по мозгу. Когда Вселенная у тебя в голове» – книга биохимика, нейрофизиолога Елены Беловой, «Розанов» – книга из серии «Жизнь замечательных людей» Алексея Варламова о ярком представителе Серебряного века, «Язык кино. Как стать продвинутым зрителем» – книга Олега Курочкина – в помощь зрителю, желающему разглядеть замыслы кинорежиссеров, «Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми» - книга известного психолога Михаила Лабковского и «С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верным себе» Ольги Примаченко – автора текстов о саморазвитии.

Всероссийская «Премия Читателя» – единственная в России литературная награда, присуждаемая писателям библиотечным сообществом. Учреждена Российской государственной библиотекой для молодёжи в 2015 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации (РБА). Вручается авторам лучших русскоязычных художественных и научно-популярных книг за прошедший год по результатам анализа читательского спроса в российских библиотеках, работающих с молодёжью, и на портале ЛитРес, а также финального голосования Жюри, состоящего из читателей библиотек в возрасте от 18 до 35 лет.

Лауреатами «Премии Читателя» становились Вадим Панов (2016), Гузель Яхина (2017), Алексей Слаповский (2018), Виктор Пелевин (2019), Андрей Рубанов (2020), Максим Замшев (2021), Павел Басинский и Екатерина Барбаняга (2021), Сергей Лукьяненко (2022), Сергей Шаргунов (2022).

Имена новых лауреатов станут известны на церемонии награждения, которая состоится в начале декабря на книжной ярмарке Non/Fiction.

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