Опубликован трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Самая масштабная премьера осени — сериал «Последний богатырь. Наследие» — выйдет в конце сентября. Об этом стало известно на фестивале «Новый сезон», где прямо сейчас первые зрители могут оценить размах богатырской вселенной. В день премьеры на START выйдут сразу две серии, также сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko, а позже его увидят зрители телеканала «Россия».

До выхода сериала вселенная «Последнего богатыря» состояла из трех фильмов: «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы». Каждая часть трилогии входит в топ-10 самых кассовых отечественных фильмов, а также в топ рейтингов по показам на ТВ. Количество зрителей в кинотеатрах превысило 22 миллиона, а суммарный бокс-офис составил больше 5,5 млрд рублей. Действие нового сериала от START развернется спустя 20 лет после событий третьей части кинофраншизы.

Грандиозный по сложности и размаху сериал, работа над которым длилась 4 года, собрал на экране впечатляющий актерский ансамбль: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Александр Лыков и другие.

В проекте также заняты Анна Ардова, Евгения Симонова, Анна Хилькевич, Анна Котова, а еще зрителей ждет неожиданное камео Анатолия Вассермана.

«С хорошим сценарием работать очень просто. Для этого нужны всего 123 съемочные смены и два года подготовки с экспедициями. А потом за твою команду играет невероятный кастинг и полтора года постпродакшна, — говорит режиссер Антон Маслов. — Если серьезно, то работа проделана невероятная. И она не завершается, а продолжается. Совсем скоро мы сможем показать нашу историю и уверены, она будет вас вдохновлять. Этой осенью, собравшись в выходные перед экраном с семьей или с друзьями, вам не нужно будет думать, что посмотреть. Потому что мы создали увлекательнейшую историю длиной в восемь серий».

Помимо звездного актерского состава, чудо-сериал порадует зрителей оригинальным саундтреком: в нем звучит и симфонический оркестр, и русские народные песни в современной обработке, и электронные, танцевальные треки. Музыку к сериалу сочиняли 10 композиторов, а в её исполнении принимали участие более 100 музыкантов, в том числе симфонический оркестр OpensoundOrchestra, ансамбль цыганской музыки под управлением Грофо Боброва и ансамбль русских народных инструментов под руководством Кирилла Богомилова.

Среди артистов, чьи треки можно будет услышать как в оригинальной фонограмме, так и в инструментальной версии — Ёлка, Ксения Минаева, Polnalyubvi, «Заточка», «Амега», «Гости из будущего», «Моя Мишель». А кавер на песню Николая Носкова «На меньшее я не согласен» записал сам Николай Носков — так понравилась ему альтернативная версия трека. В общей сложности для проекта было записано более 5 часов музыки.

По сюжету у Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

«Последний богатырь. Наследие» — проект совместного производства START, телеканала «Россия» и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Генерального партнера Сбер.

«Да, впереди большой богатырский сезон — и осенью, и зимой мы с партнерами устроим зрителю настоящий праздник. Одна премьера за другой: чудо-сериал про Последнего и большой фильм про Первого богатыря, Финиста, — в кинотеатрах. Команда создателей сделала то, что бывает крайне редко — сериал, не менее захватывающий, чем целая кинотрилогия. “Последний богатырь. Наследие” — не просто смена формата от полного метра к сериалу, это огромный, гигантский шаг к новому масштабу богатырской саги. Вселенная Белогорья открывает настоящий портал в каждом доме, и теперь зрители смогут с головой погрузиться в новую, небывалую, непредсказуемую историю. Это грандиозное многосерийное кино — с широким обзором событий, необыкновенными локациями, насыщенное эффектами, приключениями и шутками, которые, я убежден, станут крылатыми. По большому счету, зритель получит сказочный бонус — сразу несколько богатырских фильмов с крутым сюжетом. Этот сериал будут пересматривать семьями и не раз», – говорит генеральный продюсер сериала Антон Златопольский.