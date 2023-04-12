Опубликована программа бизнес-площадки 45 ММКФ

Опубликованы программа и список участников бизнес-площадки 45 Московского международного кинофестиваля, которая пройдёт 20-22 апреля в кинотеатре «Октябрь» (зал № 9).

В этом году, как и в прошлом, организатором мероприятия являются Дирекция ММКФ и Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.

Организаторы подготовили несколько питчингов – для авторов историй, популяризирующих образ Москвы (в рамках сценарного конкурса «Метод»), а также копродукционных проектов с Индией, которая является специальным гостем бизнес-площадки. Индийская делегация примет участие 21 апреля в серии мероприятий, посвященных развитию отношений наших стран в сфере кинематографа. В этот день образовательный семинар под брендом ROSKINO Academy проведёт исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа, затем состоится круглый стол на тему «Россия-Индия.

Возможности сотрудничества в киноиндустрии», а также питчинг копродукционных проектов. Обсуждение возможности копродукции со странами Азии продолжится 22 апреля – в ходе круглого стола на тему «Презентация международных площадок. Возможности для копродукционных проектов», в котором примут участие кинематографисты Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии.

В этот же день состоится обсуждение и перспектив развития кино в регионах РФ. Панельная дискуссия «Модели развития регионального кинематографа» будет проведена с участием представителей органов государственной власти и игроков индустрии, действующих на местах.

Гостям и участникам деловой площадки ММКФ также будут представлены конкурсы «Лаборатория саспенса. Экранизации», а также цифровые решения, применяемые в креативных индустриях.

РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 45 ММКФ

Внимание! могут быть внесены изменения и дополнения.

20 апреля

11:00-12:30. Презентация конкурса «Лаборатория саспенса. Экранизации». Редакции медиаходинга «Цифровое Телевидение» и издательства «Эксмо-АСТ» совместно с приглашёнными экспертами выбрали шесть книг, за права на которые будут бороться участники конкурса.

На мероприятии состоится презентация этих книг, проекты экранизаций которых затем будут готовить участники «Лаборатории саспенса».

Спикеры:

Иван Кудрявцев – директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», киножурналист, продюсер, председатель отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля, член Экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино;

Екатерина Кожанова – директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ»;

авторы и редакторы произведений-финалистов.

Также приглашены:

эксперты, участвовавшие в отборе (Иван Капитонов, Фёдор Попов, Иван Твердовский, Дмитрий Якунин);

участники предыдущего конкурса «Лаборатория саспенса»;

представители онлайн-платформ.

12:30-17:30. Питчинг сценарного конкурса «Метод. Москва». Номинация «Моя Москва»

12:30-13:30. Категория «Документальное кино»

Экспертный совет:

Сергей Мирошниченко (председатель) – художественный руководитель документальной программы ММКФ;

Антон Алфимов – продюсер документального кино платформы Okko;

Сусанна Альперина – редактор гуманитарного блока «Российская газета – Неделя»;

Татьяна Матвеева – главный редактор АНО «Институт развития интернета»;

Алексей Тельнов – генеральный директор открытой киностудии «Лендок».

13:30-14:50. Категория «Короткометражное игровое кино»

Экспертный совет:

Алексей Алешковский (председатель) – президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России;

Владимир Котт – режиссёр;

Владимир Микулич – продюсер компании WMG;

Нина Ромодановская – главный редактор интернет-портала «Профисинема»;

Олег Сироткин – сценарист, куратор курса «Сценарное мастерство» Московской школы кино;

Владимир Фенченко – режиссер, педагог.

15:00-17:30. Категория «Игровое кино и сериалы»

Вадим Соколовский (председатель) – директор департамента собственного производства Иви;

Юлия Брагина – заместитель генерального директора «Москино»;

Андрей Золотарев – сценарист;

Юлия Иванова – генеральный директор студии «Марс Медиа»;

Наталия Клибанова – главный продюсер кинокомпании «Амедиа продакшн»;

Татьяна Матвеева – главный редактор АНО «Институт развития интернета»;

21 апреля

10:30-11:30. Образовательный семинар ROSKINO Academy на тему «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии».

Спикер: исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа.

12:00-13:30. Круглый стол «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии». Презентация нового проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России – Filming Locations in Russia (продвижение российских регионов как локаций для съемок для зарубежных кинематографистов).

Модератор: Иван Кудрявцев – председатель отборочной комиссии ММКФ.

14:00-16:00. Питчинг копродукционных проектов (Россия – Индия)

Модератор: кинокритик Егор Москвитин.

22 апреля

12:00-13:30. Платформенные возможности для кинематографистов.

Презентация цифровых решений: онлайн-сервиса для киноиндустрии Movieright, платформы по авторскому праву IPChain, портала аудиоматериалов «Звуки.Музыка».

Спикеры:

Мария Бородянская – руководитель онлайн-сервис для киноиндустрии Movieright;

Георгий Контридзе – преподаватель Digital IP и Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова;

Марат Файзулин – руководитель портала аудиоматериалов «Звуки.Музыка».

Модератор: креативный продюсер I Питчинга региональных киностартапов ФПРК Павел Перегудов.

14:00-15:30. «Презентация международных площадок. Возможности для копродукционных проектов».

Участники презентации расскажут о международных проектах и площадках, которые позволяют объединять профессионалов из разных стран; о работе кинокомиссий, о возможностях создания копродукционных проектов.

Среди приглашённых:

Саедмахди Саедхосейн Джавади (Seyed Mahdi Javadi) – генеральный директор Фонда кинематографии «Фараби» (Исламская Республика Иран);

Алтанхуяг Дулгуун – третий секретарь Посольства Монголии, курирующая гуманитарные области Монголо-Российских отношений;

Дария де Консесайо – режиссер, продюсер (Россия-Мозамбик);

Таалайбек Кулмендеев – председатель Союза кинематографистов Кыргызстана и председатель Центрально-Азиатской академии кинематографических искусств «Ак илбирс»;

Канат Торебай – кинопродюсер, заслуженный деятель Республики Казахстан, исполнительный директор Союза кинематографистов Казахстана, NETPAC member, советник председателя правления НАО «Государственный Центр Поддержки Национального Кино» (ГЦПНК);

Модератор: Александр Соломонов – старший специалист отдела по международным связям Союза кинематографистов РФ, куратор международных проектов Союза Кинематографистов РФ, программный директор международных фестивалей.

16:00-18:00. Панельная дискуссия «Модели развития регионального кинематографа».

Возможности регионального кинематографа и производства федеральных проектов в регионах обсудят представители более 15 регионов России, а также представители Министерства культуры РФ, Фонда кино, ведущие российские продюсеры.

Среди приглашенных:

Лариса Солоницына – председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа;

Александр Журавский – заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам;

Дмитрий Давиденко – директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ;

Василий Нелюбин – заместитель губернатора Красноярского края;

Юрий Куприянов – министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);

Оксана Светлова – министр культуры Архангельской области;

Олеся Полунина – министр культуры Иркутской области и другие.

Модератор: Дмитрий Якунин – заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа, куратор бизнес-площадки ММКФ.

Отметим, что гости, получившие аккредитацию ММКФ, могут посещать мероприятия бизнес-площадки автоматически.

Аккредитация на бизнес-площадку ММКФ: pr@moviestart.ru .

АртМосковия в числе информационных партнеров.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.