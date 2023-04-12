Опубликована программа бизнес-площадки 45 ММКФ

Опубликованы программа и список участников бизнес-площадки 45 Московского международного кинофестиваля, которая пройдёт 20-22 апреля в кинотеатре «Октябрь» (зал № 9).
В этом году, как и в прошлом, организатором мероприятия являются Дирекция ММКФ и Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.
Организаторы подготовили несколько питчингов – для авторов историй, популяризирующих образ Москвы (в рамках сценарного конкурса «Метод»), а также копродукционных проектов с Индией, которая является специальным гостем бизнес-площадки. Индийская делегация примет участие 21 апреля в серии мероприятий, посвященных развитию отношений наших стран в сфере кинематографа. В этот день образовательный семинар под брендом ROSKINO Academy проведёт исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа, затем состоится круглый стол на тему «Россия-Индия.
Возможности сотрудничества в киноиндустрии», а также питчинг копродукционных проектов. Обсуждение возможности копродукции со странами Азии продолжится 22 апреля – в ходе круглого стола на тему «Презентация международных площадок. Возможности для копродукционных проектов», в котором примут участие кинематографисты Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии.
В этот же день состоится обсуждение и перспектив развития кино в регионах РФ. Панельная дискуссия «Модели развития регионального кинематографа» будет проведена с участием представителей органов государственной власти и игроков индустрии, действующих на местах.
Гостям и участникам деловой площадки ММКФ также будут представлены конкурсы «Лаборатория саспенса. Экранизации», а также цифровые решения, применяемые в креативных индустриях.
РАСПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 45 ММКФ
Внимание! могут быть внесены изменения и дополнения.
20 апреля
11:00-12:30. Презентация конкурса «Лаборатория саспенса. Экранизации». Редакции медиаходинга «Цифровое Телевидение» и издательства «Эксмо-АСТ» совместно с приглашёнными экспертами выбрали шесть книг, за права на которые будут бороться участники конкурса.
На мероприятии состоится презентация этих книг, проекты экранизаций которых затем будут готовить участники «Лаборатории саспенса».
Спикеры:
- Иван Кудрявцев – директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение», киножурналист, продюсер, председатель отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля, член Экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино;
- Екатерина Кожанова – директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ»;
- авторы и редакторы произведений-финалистов.
Также приглашены:
- эксперты, участвовавшие в отборе (Иван Капитонов, Фёдор Попов, Иван Твердовский, Дмитрий Якунин);
- участники предыдущего конкурса «Лаборатория саспенса»;
- представители онлайн-платформ.
12:30-17:30. Питчинг сценарного конкурса «Метод. Москва». Номинация «Моя Москва»
12:30-13:30. Категория «Документальное кино»
Экспертный совет:
- Сергей Мирошниченко (председатель) – художественный руководитель документальной программы ММКФ;
- Антон Алфимов – продюсер документального кино платформы Okko;
- Сусанна Альперина – редактор гуманитарного блока «Российская газета – Неделя»;
- Татьяна Матвеева – главный редактор АНО «Институт развития интернета»;
- Алексей Тельнов – генеральный директор открытой киностудии «Лендок».
13:30-14:50. Категория «Короткометражное игровое кино»
Экспертный совет:
- Алексей Алешковский (председатель) – президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России;
- Владимир Котт – режиссёр;
- Владимир Микулич – продюсер компании WMG;
- Нина Ромодановская – главный редактор интернет-портала «Профисинема»;
- Олег Сироткин – сценарист, куратор курса «Сценарное мастерство» Московской школы кино;
- Владимир Фенченко – режиссер, педагог.
15:00-17:30. Категория «Игровое кино и сериалы»
- Вадим Соколовский (председатель) – директор департамента собственного производства Иви;
- Юлия Брагина – заместитель генерального директора «Москино»;
- Андрей Золотарев – сценарист;
- Юлия Иванова – генеральный директор студии «Марс Медиа»;
- Наталия Клибанова – главный продюсер кинокомпании «Амедиа продакшн»;
- Татьяна Матвеева – главный редактор АНО «Институт развития интернета»;
21 апреля
10:30-11:30. Образовательный семинар ROSKINO Academy на тему «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии».
Спикер: исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа.
12:00-13:30. Круглый стол «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии». Презентация нового проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России – Filming Locations in Russia (продвижение российских регионов как локаций для съемок для зарубежных кинематографистов).
Модератор: Иван Кудрявцев – председатель отборочной комиссии ММКФ.
14:00-16:00. Питчинг копродукционных проектов (Россия – Индия)
Модератор: кинокритик Егор Москвитин.
22 апреля
12:00-13:30. Платформенные возможности для кинематографистов.
Презентация цифровых решений: онлайн-сервиса для киноиндустрии Movieright, платформы по авторскому праву IPChain, портала аудиоматериалов «Звуки.Музыка».
Спикеры:
- Мария Бородянская – руководитель онлайн-сервис для киноиндустрии Movieright;
- Георгий Контридзе – преподаватель Digital IP и Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова;
- Марат Файзулин – руководитель портала аудиоматериалов «Звуки.Музыка».
Модератор: креативный продюсер I Питчинга региональных киностартапов ФПРК Павел Перегудов.
14:00-15:30. «Презентация международных площадок. Возможности для копродукционных проектов».
Участники презентации расскажут о международных проектах и площадках, которые позволяют объединять профессионалов из разных стран; о работе кинокомиссий, о возможностях создания копродукционных проектов.
Среди приглашённых:
- Саедмахди Саедхосейн Джавади (Seyed Mahdi Javadi) – генеральный директор Фонда кинематографии «Фараби» (Исламская Республика Иран);
- Алтанхуяг Дулгуун – третий секретарь Посольства Монголии, курирующая гуманитарные области Монголо-Российских отношений;
- Дария де Консесайо – режиссер, продюсер (Россия-Мозамбик);
- Таалайбек Кулмендеев – председатель Союза кинематографистов Кыргызстана и председатель Центрально-Азиатской академии кинематографических искусств «Ак илбирс»;
- Канат Торебай – кинопродюсер, заслуженный деятель Республики Казахстан, исполнительный директор Союза кинематографистов Казахстана, NETPAC member, советник председателя правления НАО «Государственный Центр Поддержки Национального Кино» (ГЦПНК);
Модератор: Александр Соломонов – старший специалист отдела по международным связям Союза кинематографистов РФ, куратор международных проектов Союза Кинематографистов РФ, программный директор международных фестивалей.
16:00-18:00. Панельная дискуссия «Модели развития регионального кинематографа».
Возможности регионального кинематографа и производства федеральных проектов в регионах обсудят представители более 15 регионов России, а также представители Министерства культуры РФ, Фонда кино, ведущие российские продюсеры.
Среди приглашенных:
- Лариса Солоницына – председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа;
- Александр Журавский – заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам;
- Дмитрий Давиденко – директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ;
- Василий Нелюбин – заместитель губернатора Красноярского края;
- Юрий Куприянов – министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
- Оксана Светлова – министр культуры Архангельской области;
- Олеся Полунина – министр культуры Иркутской области и другие.
Модератор: Дмитрий Якунин – заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа, куратор бизнес-площадки ММКФ.
Отметим, что гости, получившие аккредитацию ММКФ, могут посещать мероприятия бизнес-площадки автоматически.
Аккредитация на бизнес-площадку ММКФ: pr@moviestart.ru .
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