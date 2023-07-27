OPUS UNIVERSUM возвращается с масштабным посвящением Сергею Рахманинову

6 августа 2023 года артистический состав OPUS UNIVERSUM возвращается к своей аудитории с масштабным посвящением Сергею Рахманинову в год 150-летия со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера, празднование юбилея которого проходит в России на государственном уровне – 2023 год официально объявлен Годом Рахманинова.

Открытие и закрытие седьмого сезона OPUS UNIVERSUM состоятся в Екатерининском зале Большого Дворца Государственного Музея-заповедника «Царицыно». Программы открытия и закрытия связаны между собой идеей летописи жизни и творческой судьбы Сергея Рахманинова и охватывают его композиторское наследие от самого раннего сочинения студенческой поры до последнего опуса. Программа открытия Летних ассамблей OPUS UNIVERSUM (6 августа 2023, 16.00) посвящена российскому периоду творчества композитора.

Заключительная программа цикла пройдёт 3 сентября 2023, начало в 16.00 и представит наследие зарубежного периода. Обе программы-летописи сопровождаются рассказом о жизни и творчестве Рахманинова; также здесь зазвучит история возрождения, связанная с темой, столь значимой для Сергея Васильевича и бесконечно ему дорогой. В рамках программ-летописей артисты будут обращаться и к редким для сегодняшних концертных программ страницам композиторского наследия Рахманинова. Вместе программы-летописи составят многоплановый цикл, который прозвучит во всей силе искреннего диалога «от сердца к сердцу».

Программа седьмого сезона проекта представлена на официальном сайте www.opus-universum.com .

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