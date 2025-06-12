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«ОПЯТЬ» – новый хит Пэрис, способный покорить сердца и умы слушателей в России и за ее пределами

editor
By editor
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пэрис
Фото © пресс-службы Rocket Records

Певица с интернациональным бэкграундом Пэрис подарила слушателям новую песню: «ОПЯТЬ» — эмоциональный и пронзительный сингл о любви и предательстве, подорванном доверии и ошибках, оставляющих шрамы на душе.

«ОПЯТЬ» — это музыкальная история о том, как легко влюбиться в человека, поверить в его искренность и… снова упасть в пропасть лжи и разочарования. Героиня сюжета осознает, что ее любовь лишена взаимности, а избранник уходит по-английски, даже не пытаясь объяснить свой поступок.

В треке сочетаются меланхоличная мелодия и честный, откровенный текст, заставляющий содрогнуться каждого, кто хоть раз сталкивался с неразделенными чувствами. Боль и горечь обиды звучат в каждой строчке, но вместе с ними — решимость больше никогда не наступать на те же грабли и не повторять прежних ошибок: девушка выбирает быть счастливой.

«На те же грабли опять, опять, опять,
Я больше не смогу тебе доверять,
А ты уже не сможешь никогда меня обнять,
Пожалуйста, уйди, не надо все усложнять…»

Пэрис (настоящее имя — Парисо) — певица, начавшая сольную карьеру в США и ставшая первой артисткой из РФ и стран СНГ, с которой подписал контракт американский лейбл Warner Bros LTD.

Из-за работы отца Пэрис с раннего возраста жила в разных странах, а вокалу обучалась в Милане у лучших действующих преподавателей театра Ла Скала. После окончания обучения начала музыкальную деятельность как оперная певица. В 2018 году выпустила мини-альбом «Diva» и получила премию Golden Panther Awards (Нью-Йорк) в номинации «Лучшая новая оперная певица». Также была номинантом премии Golden Panther Awards в 2019 году.

В 2021 году Пэрис начала работать с американским продюсером Vassal Benford, известным по сотрудничеству с Diplo и Toni Braxton, а также по работе над фильмом «После» и телесериалом «Власть в ночном городе». В том же году певица стала артистом лейбла Warner Bros LTD. Позже выпустила сингл «Together», занявший верхнюю строчку в чарте Global TOP-150 Independent Airplay Chart и вошедший в 100 лучших треков Global TOP-200 Airplay Chart компании Digital Radio Tracker. Клип на песню снял известный режиссер Shomi Patwary, ранее работавший с Beyoncé, Jay-z, The Weeknd, Asap и Tyga.

Пэрис успешно совмещает творчество, активную общественную позицию, благотворительность и музыкальную сферу. Работала над различными проектами по всему миру, в том числе в Ватикане, Монако и ОАЭ, а билборды с ее изображением висели в более чем 35 штатах Америки, в том числе на Times Square Manhattan. На сегодняшний день Пэрис вернулась в Россию, чтобы сфокусироваться на создании популярной музыки и порадовать российскую аудиторию глубокими треками, современным звучанием и яркими образами.

Новый трек Пэрис «ОПЯТЬ» уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках страны.

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