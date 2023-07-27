Ораторское искусство: зачем его осваивать и с чего стоит начать

Навык красиво говорить часто помогает в продвижении по карьерной лестнице, придает уверенности в себе и дает возможность по полочкам структурировать свои мысли. О том, почему изучение ораторского мастерства так важно и где лучше прокачать этот скилл, читайте далее.
Что такое ораторское искусство
Ораторское искусство – это мастерство выразительного выступления перед публикой. Оратор способен заинтересовать, вдохновить и убедить слушателей, используя свои знания, харизму, эмоции. Это умение вести за собой людей (иногда и в буквальном смысле слова).
Первые мастера речи появились еще в Древней Греции. Они выступали на политических дебатах, играли в театре, доносили до народа важнейшие новости того времени. Среди более современных людей, которые считаются великими ораторами, выделяют Уинстона Черчилля, Льва Троцкого, Стива Джобса. Весомые имена в истории, правда?
Почему важно развивать ораторское искусство
Ораторство играет важную роль в различных сферах жизни, от рабочих переговоров до личного общения. Для каждого человека причина, почему стоит постичь мастерство разговора, может быть своя:
- Профессиональный успех. Убедительная речь поможет эффективнее доносить до руководства, коллег, партнеров свои идеи и мысли. Это, в свою очередь, с большой вероятностью повысит вашу репутацию, поспособствует карьерному росту и откроет новые возможности.
- Уверенность. Любые публичные выступления перестанут быть чем-то волнительным и страшным. Окружающие будут слушать вас с удовольствием, затаив дыхание.
- Лидерство. Ораторское мастерство — ключевой элемент управления людьми. А только настоящие лидеры способны по-настоящему вдохновлять и мотивировать свою команду.
- Межличностные отношения. Умение выражать свои мысли ясно и доходчиво помогает улучшить не только рабочие, но и дружеские, семейные и романтические взаимосвязи.
Где учиться ораторскому искусству
Развитие красноречия — процесс, который требует времени и усилий. Сейчас доступно множество способов прокачки мастерства разговора: мастер-класс по ораторскому искусству, книги авторов-практиков, бесплатные видеоуроки, блоги экспертов в соцсетях, онлайн-вебинары. Но лучше всего начать погружение в этот мир с живых курсов ораторского мастерства, а потом уже дорабатывать необходимые тонкости самостоятельно.
Такой подход надежен, как швейцарские часы: занятия в офлайне сразу хорошо сымитируют естественные для оратора условия — настоящую аудиторию. Реальные собеседники дадут обратную связь, эмоции, энергию. Упражняясь в одиночку, таких преимуществ не получить. И, конечно, индивидуальные советы тренера и персональный разбор именно ваших особенностей речи — это бесценный опыт.
Практические упражнения
В дополнение к курсам ораторского мастерства вы можете самостоятельно выполнять дома несложные практики для новичков, которые не займут много времени и не особо отвлекут от повседневных дел.
- Медленное чтение. Возьмите небольшой отрывок текста из любой книги. Сядьте ровно и мысленно просканируйте всего себя от макушки до пяток — прочувствуйте каждую часть своего тела. Начинайте читать не торопясь, будто смакуя каждое слово. Здесь не важны интонация и выразительность. Наоборот, произносите слова монотонно. Главное — направьте все внимание внутрь себя и почувствуйте отклик организма на каждое слово. Задача заключается в умении “прощупать” многомерность привычных слов и открыть в них новые чувственные грани.
- Наблюдение за собой. Обращайте внимание на протяжении всего дня, как и что вы говорите. Специально немного замедляйте свою речь, не бойтесь пауз: прежде чем ответить собеседнику на какой-то вопрос или фразу, замрите, погрузитесь на секунду в себя, почувствуйте отклик на услышанное и только потом говорите. Это упражнение поможет осознаннее формулировать свои мысли, что приведет к ясности речи.
- Говорите четче. Натренированная дикция — важнейший скилл для хорошего оратора. А прокачивать ее можно с помощью самых обычных скороговорок. Сгодится все: про лавирующие корабли, про Сашу и сушку, про опасного рака и не очень опытного Греку… Проговаривайте их медленно, потихоньку набирая темп. Когда одна скороговорка будет отскакивать от зубов — беритесь за следующую.
Овладение навыком ораторского искусства может принести огромную пользу во всех сферах жизни. Начните с осознания его важности для себя, затем изучите основные принципы и переходите к регулярной практике. Ораторское мастерство поможет вам добиться успеха возможно даже там, где вы не ждали.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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