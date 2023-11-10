Органическое виноделие: 17% потребителей знают, что такое органическое вино

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел исследование, чтобы выяснить, что российские потребители думают об органическом вине. Результаты исследования представила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева на сессии «Стандарты нестандартных вин» в рамках Второго Российского винодельческого форума. Это крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов.

Согласно результатам социологического опроса, больше трети респондентов – 37% – затруднились с ответом на вопрос об органическом вине. Четверть россиян считает, что органическое вино производится без химических удобрений и добавок и произведено из органически чистого винограда. Только 17% под органическим вином подразумевает продукт, имеющий органическую сертификацию. 16% полагает, что такое вино должно быть произведено в экологически чистых регионах страны, а 15% скептически относятся к термину «органическое вино», считая его маркетинговым ходом.

Наименее распространенные среди россиян представления об органическом вине – что органическое вино продается в упаковке для повторной переработке (7%), по сути является домашним вином (6%) или биодинамическим вином (2%).

По инициативе Роскачества в конце 2022 г. началась разработка Изменения №2 в ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации» с целью разрешить ограниченное применение диоксида серы при его производстве с целью сохранения качественных и потребительских характеристик продукции.

Диоксид серы (SO2 или е220) – это пищевая добавка, выполняющая функции консерванта. С точки зрения химических процессов, главная задача диоксида серы – это защита вина на разных стадиях от окисления. Так, например, он защищает вино от преждевременной порчи и выступает альтернативой пастеризации, при которой вино нагревается до определенной температуры, но теряет при этом свои вкусоароматические качества.

Согласно действующему в России ГОСТ 33980-2016 диоксид серы разрешен для применения только во фруктовых (плодовых) винах (или медовых напитках). Для винодельческой продукции применение добавочного диоксида серы не допускается.

В данный момент проект Изменения проходит внутригосударственное согласование в государствах-участниках межгосударственного технического комитета МТК 557 «Продукция органического производства», секретариат которого ведет Роскачество.

Утверждение и принятие Изменения в ГОСТ 33980-2016 планируется завершить до конца текущего года.

На ноябрь 2023 года российский органический сертификат получили уже 9 виноградников. Предприятия прошли сертификацию в органе по сертификации «Роскачество – Органик». Для малых и средних предприятий в Роскачестве уже третий год действуют льготные условия.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.

Форум проходит при поддержке стратегического научного партнера НИЦ – «Курчатовский институт». Официальные партнеры: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», РНКБ Банк (ПАО), ПСБ. Партнеры деловой программы: ПАО «Абрау-Дюрсо», АО «Российский экспортный центр».