«Органист года» Елена Привалова представит два сольных концерта в Москве

В начале августа у поклонников органной музыки есть уникальный шанс услышать лауреата премии «Органист года», организатора и бессменного художественного руководителя знаменитого фестиваля «Органные вечера в Кусково» Елену Привалову в Москве с двумя разными программами.

3 августа, четверг, 20:00 – Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла

И. С. Бах и великие романтики

Играет лауреат премии «Органист года», художественный руководитель фестиваля «Органные вечера в Кусково» Елена Привалова (орган)

Откроется вечер Фантазией и фугой до минор Баха, по духу очень близкой эпохе романтизма — кажется, что здесь автор раздвигает границы барокко. Не удивительно, что для всех романтиков встреча с органом начиналась именно с Баха, не будь его — возможно, совсем иначе сложилась бы судьба органной музыки в XIX веке.

Первым, кто начал возвращение музыки Баха из забвения был Феликс Мендельсон. Говорили даже, что если Бах — Бог, то Мендельсон — его пророк. Музыка Баха привела к встрече с органом и другого великого немца, Иоганнеса Брамса. Он стал первым, кто после Баха создал великий цикл хоральных обработок для органа.

Влияние Баха простиралось и за пределы Германии. О музыке Сезара Франка, выдающегося представителя французской органной школы, Лист воскликнул: «Этим поэмам предназначено место рядом с шедеврами Себастьяна Баха!». В середине XIX века именно Франк возродил искусство органной импровизации, в котором ему, как в своё время и Баху, не было равных. В исполнении Елены Приваловой прозвучат знаменитый Хорал № 3 ля минор и Фантазия ля мажор.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) –

Фантазия и фуга до минор, BWV 537

Иоганнес Брамс (1833 – 1897) –

Хоральная прелюдия, соч.122 № 10 Herzlich tut mich verlangen;

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809 – 1847);

Прелюдия и фуга до минор, ор. 37 № 1;

Прелюдия и фуга соль мажор, ор. 37 № 2;

Прелюдия и фуга ре минор, ор. 37 № 3;

Сезар Франк (1822 – 1890);

Фантазия ля мажор;

Хорал № 2 ля минор.

А накануне, 2 августа, Елена исполнит программу сочинений Баха и Вивальди в рамках своего фестиваля «Органные вечера в Кусково».

2 августа, 19.00, Музей-усадьба «Кусково»

Программа:

Иоганн Себастьян Бах –

Фантазия и фуга соль минор, BWV542;

Хоральная прелюдия;

«Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf», BWV 617;

Фантазия и фуга до минор, BWV537;

Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564;

Антонио Вивальди-Иоганн Себастьян Бах;

Концерт ля минор, BWV 593;

Allegro / Adagio / Allegro;

Пассакалия до минор, BWV 582.

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