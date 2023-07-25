«Органист года» Елена Привалова представит два сольных концерта в Москве

В начале августа у поклонников органной музыки есть уникальный шанс услышать лауреата премии «Органист года», организатора и бессменного художественного руководителя знаменитого фестиваля «Органные вечера в Кусково» Елену Привалову в Москве с двумя разными программами.
3 августа, четверг, 20:00 – Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла
И. С. Бах и великие романтики
Играет лауреат премии «Органист года», художественный руководитель фестиваля «Органные вечера в Кусково» Елена Привалова (орган)
Откроется вечер Фантазией и фугой до минор Баха, по духу очень близкой эпохе романтизма — кажется, что здесь автор раздвигает границы барокко. Не удивительно, что для всех романтиков встреча с органом начиналась именно с Баха, не будь его — возможно, совсем иначе сложилась бы судьба органной музыки в XIX веке.
Первым, кто начал возвращение музыки Баха из забвения был Феликс Мендельсон. Говорили даже, что если Бах — Бог, то Мендельсон — его пророк. Музыка Баха привела к встрече с органом и другого великого немца, Иоганнеса Брамса. Он стал первым, кто после Баха создал великий цикл хоральных обработок для органа.
Влияние Баха простиралось и за пределы Германии. О музыке Сезара Франка, выдающегося представителя французской органной школы, Лист воскликнул: «Этим поэмам предназначено место рядом с шедеврами Себастьяна Баха!». В середине XIX века именно Франк возродил искусство органной импровизации, в котором ему, как в своё время и Баху, не было равных. В исполнении Елены Приваловой прозвучат знаменитый Хорал № 3 ля минор и Фантазия ля мажор.
В программе:
Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) –
- Фантазия и фуга до минор, BWV 537
- Иоганнес Брамс (1833 – 1897) –
- Хоральная прелюдия, соч.122 № 10 Herzlich tut mich verlangen;
- Феликс Мендельсон-Бартольди (1809 – 1847);
- Прелюдия и фуга до минор, ор. 37 № 1;
- Прелюдия и фуга соль мажор, ор. 37 № 2;
- Прелюдия и фуга ре минор, ор. 37 № 3;
- Сезар Франк (1822 – 1890);
- Фантазия ля мажор;
- Хорал № 2 ля минор.
А накануне, 2 августа, Елена исполнит программу сочинений Баха и Вивальди в рамках своего фестиваля «Органные вечера в Кусково».
2 августа, 19.00, Музей-усадьба «Кусково»
Программа:
Иоганн Себастьян Бах –
- Фантазия и фуга соль минор, BWV542;
- Хоральная прелюдия;
- «Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf», BWV 617;
- Фантазия и фуга до минор, BWV537;
- Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564;
- Антонио Вивальди-Иоганн Себастьян Бах;
- Концерт ля минор, BWV 593;
- Allegro / Adagio / Allegro;
- Пассакалия до минор, BWV 582.
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