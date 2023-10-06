В Перми состоялась пресс-конференция, посвященная программным событиям Международного кинофестиваля «ЛАМПА», эксклюзивным показам и гостям фестиваля. Жители Перми и гости Прикамья смогут стать зрителями фестивальных показов конкурсного и внеконкурсного контента фестиваля, принять участие в творческих встречах с режиссерами и героями конкурсного кино. Участники пресс-конференции подробно узнали о новых номинациях, внеконкурсных работах и других новых форматах этого года.

Среди спикеров выступили:

Антон Богданов – председатель жюри кинофестиваля «ЛАМПА», продюсер, режиссер, актер;

Алла Платонова – Министр культуры Пермского края;

Ольга Зубкова – президент кинофестиваля «ЛАМПА»;

Наталья Галкина – заместитель председателя регионального оргкомитета Пермь-300;

Ева Смирнова – член детского жюри кинофестиваля «ЛАМПА», актриса кино, телеведущая, модель;

Боддхаян Мукхерджи – член жюри кинофестиваля «ЛАМПА», продюсер, один из ведущих режиссеров Индии, многократный победитель «Каннских львов».

Приветственным словом пресс-конференцию открыла Алла Платонова, Министр культуры Пермского края, рассказав о развитии киноиндустрии в Перми и месте «ЛАМПЫ» в этом направлении:

«В нашей киноиндустрии «ЛАМПА» занимает очень достойное место. Потому что аккумулирует в себе те самые важные импакт-эффекты и объединяет на своей площадке как просмотр и обсуждение кино, так и тех, кто занимается кинопроизводством. Это искренний, местами даже душещипательный фестиваль. И нам очень нужно то вдохновение, которое он дарит.

В этом году юбилей фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» совпал с 300-летием города и стал флагманским событием праздничной программы «Пермь-300» в честь чего было учреждено сразу три новые номинации: «Вдохновляющий дебют», «Гран-при «ЛАМПА» и «Пермь-300».

Особенное внимание в этом году уделят юным участникам фестиваля. Для детей и подростков пройдет отдельный трек кино-событий «Особый фокус» в кино и в жизни» и специальная номинация «Особый фокус». Как отметила Ева Смирнова, член детского жюри кинофестиваля «ЛАМПА»:

«Хочу сказать, что именно на этом кинофестивале будет уделено очень много времени детям и молодежи. Это настолько насыщенная программа, что ты постоянно где-то находишься и только и думаешь о том, как везде успеть поучаствовать. Хочется все попробовать и все успеть!»

О конкурсном отборе этого года рассказал Боддхаян Мукхерджи, член жюри кинофестиваля «ЛАМПА», продюсер, один из ведущих режиссеров Индии, многократный победитель «Каннских львов»:

«Всего в этом году на конкурс поступило 525 социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы из 63 стран мира. Также в специальную номинацию, учреждённую совместно с Представительством ООН по делам беженцев, пришло дополнительно 87 работ. По итогам конкурсной оценки в шорт-лист вошли 56 работ из 12 стран. Все заявленные работы рассказывают о людях и событиях, под влиянием которых в обществе любой точки мира происходят позитивные перемены».

В кинофестивале традиционно принимают участие известные амбассадоры и члены жюри «ЛАМПЫ»: Катерина Шпица, Агния Кузнецова, Катя IOWA, Даниил Муравьев, Ольга Смирнова и многие другие.

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