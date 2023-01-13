Организаторы проекта «Искусство труда» объявили имена победителей конкурса

В январе 2023 года в Западном крыле Новой Третьяковки стартовал новый выставочный сезон Фестиваля «Время, вперед!». Его цель - привлечь внимание широкой общественности к профессиям, которые не слишком популярны сегодня, продемонстрировать важность рабочих специальностей.

Итогом сезона традиционно становится выставка финалистов конкурса. В этом году в экспозиции «Искусство труда» 150 работ (живопись и графика, скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства) художников, как профессионалов, так и любителей, в которых отражена жизнь простого рабочего человека. На выставке представлены произведения авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, Перми, Екатеринбурга, Новоалтайска, Петрозаводска, Челябинска, Пензы, Чебоксар, Орла, Смоленска, Новосибирска, Уфы, Красноярска и др.

Победители по номинациям были объявлены 12 января, каждый из них получил денежный грант и памятные подарки.

Живопись и графика

3 место – Савеленко Александр «Перерыв», Мясников Дмитрий «Далеко от больших городов», Крахоткина Елена «Знаки. 141 заявка»; Терещенко Михаил, «Ростсельмаш. Структура комбайна».

2 место – Пигида Серафима «Летчики дальней авиации»; Брусницина Ольга, «Восток ойл. Начало пути».

1 место – Анастасия Нестерова, «Праздник Жатвы».

Скульптура и ДПИ

3 место – Шишкин Юрий «Дворник Дон Кихот»; Кирстя Мария, «Пшеничные нити»; Яковлева Екатерина, «Острый перец»; Наби Марат, «Работник Мосводоканала».

2 место – Кашанов Алексей, «Конь Панкрат»; Чепашов Алексей, «Металлург».

1 место – Дубровина Евгения, «Конная косилка».

Фото – Оргкомитет Фестиваля «Время, вперед!»

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