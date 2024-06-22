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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойСанкт-ПетербургОрганизаторы раскрыли имена хедлайнера и ведущих «Алых парусов-2024»!

Организаторы раскрыли имена хедлайнера и ведущих «Алых парусов-2024»!

editor
By editor
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алые паруса - праздник в санкт-петербурге - бриг россия на фоне петропавловской крепости

AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. У концерта «Алые паруса-2024» на Дворцовой – самый молодежный состав. Хедлайнером вечера станет МОТ. Ведущие праздника – уже полюбившиеся Митя Хрусталев и Ида Галич.

В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет раскрывать тему семьи. В «учебной» части на сцену выйдет AMIRCHIK со своими главными хитами. Вместе со зрителями он повторит школьные предметы, математические формулы, успешно сдаст выпускные экзамены и поступит в институт. В этом году свое 300-летие отмечают Санкт-Петербургский государственный университет — один из старейших вузов страны и Петербургская академия наук – первое высшее научное учреждение Российской империи. Эта важная дата найдет отражение и в концертных номерах.

IOWA продолжит спортивный блок, проведет для всех тренировку и танцевальную зарядку, а балет устроит батл на ринге. В качестве рефери – сама артистка.

Одной из самых красочных частей станет блок «Театр». Яркие декорации, взлетающий на платформе классический оркестр Cagmo, исполнение современных треков в неожиданной оригинальной интерпретации и театральное представление с участием сказочных персонажей, которые знакомы всем с детства.

Выход каждого певца будет сопровождаться танцевальными номерами в исполнении балета «Тодес» и цирковых артистов. В этом году впервые на сцену выйдут не только взрослые, но и юные акробаты.

Для каждого блока уже подготовлены эксклюзивные костюмы: яркие детские пижамы, рабочие спецовки, воздушные платья и комбинезоны с растительными орнаментами, туристическое снаряжение и многое другое. Всего для концертной части в этом году сшито рекордное количество сценической одежды – порядка 200 единиц.

Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части «Алых парусов-2024»:

— Я бы хотела подчеркнуть еще раз, что концерт «Алых парусов» отличается от других концертов тем, что мы всегда говорим про смыслы. Все номера имеют свои посылы. И костюмы должны сочетаться и с этими посылами сцен, где они задействованы, и с видеоконтентом на экранах. Поэтому изготовление костюма – это не просто нашли ткань, раскроили и сшили. Мы тщательно прорабатывали все элементы и детали одежды, придумывали и прорисовывали принты и только после этого ткань уходила в печать и пошив.

Рэпер ST отправится осваивать новую профессию на металлургический завод, а Тося Чайкина вместе с выпускниками совершит виртуальной тур по необъятным просторам нашей Родины и космической вселенной.

Хедлайнер концерта МОТ поставит яркую музыкальную точку своими самыми популярными песнями.

Весь вечер на сцене за хорошее настроение, юмор и шутки будут отвечать ведущие Митя Хрусталев и Ида Галич.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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