Организаторы раскрыли имена хедлайнера и ведущих «Алых парусов-2024»!

AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. У концерта «Алые паруса-2024» на Дворцовой – самый молодежный состав. Хедлайнером вечера станет МОТ. Ведущие праздника – уже полюбившиеся Митя Хрусталев и Ида Галич.

В концерт главного праздника выпускников войдет несколько блоков, каждый из которых будет раскрывать тему семьи. В «учебной» части на сцену выйдет AMIRCHIK со своими главными хитами. Вместе со зрителями он повторит школьные предметы, математические формулы, успешно сдаст выпускные экзамены и поступит в институт. В этом году свое 300-летие отмечают Санкт-Петербургский государственный университет — один из старейших вузов страны и Петербургская академия наук – первое высшее научное учреждение Российской империи. Эта важная дата найдет отражение и в концертных номерах.

IOWA продолжит спортивный блок, проведет для всех тренировку и танцевальную зарядку, а балет устроит батл на ринге. В качестве рефери – сама артистка.

Одной из самых красочных частей станет блок «Театр». Яркие декорации, взлетающий на платформе классический оркестр Cagmo, исполнение современных треков в неожиданной оригинальной интерпретации и театральное представление с участием сказочных персонажей, которые знакомы всем с детства.

Выход каждого певца будет сопровождаться танцевальными номерами в исполнении балета «Тодес» и цирковых артистов. В этом году впервые на сцену выйдут не только взрослые, но и юные акробаты.

Для каждого блока уже подготовлены эксклюзивные костюмы: яркие детские пижамы, рабочие спецовки, воздушные платья и комбинезоны с растительными орнаментами, туристическое снаряжение и многое другое. Всего для концертной части в этом году сшито рекордное количество сценической одежды – порядка 200 единиц.

Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части «Алых парусов-2024»:

— Я бы хотела подчеркнуть еще раз, что концерт «Алых парусов» отличается от других концертов тем, что мы всегда говорим про смыслы. Все номера имеют свои посылы. И костюмы должны сочетаться и с этими посылами сцен, где они задействованы, и с видеоконтентом на экранах. Поэтому изготовление костюма – это не просто нашли ткань, раскроили и сшили. Мы тщательно прорабатывали все элементы и детали одежды, придумывали и прорисовывали принты и только после этого ткань уходила в печать и пошив.

Рэпер ST отправится осваивать новую профессию на металлургический завод, а Тося Чайкина вместе с выпускниками совершит виртуальной тур по необъятным просторам нашей Родины и космической вселенной.

Хедлайнер концерта МОТ поставит яркую музыкальную точку своими самыми популярными песнями.

Весь вечер на сцене за хорошее настроение, юмор и шутки будут отвечать ведущие Митя Хрусталев и Ида Галич.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.