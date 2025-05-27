Органный зал будет отреставрирован

Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов рассказал о предстоящих работах в одном из самых популярных концертных залов Красноярского края:

«Красноярская филармония объявила конкурс на разработку научно-проектной документации. Предварительное инструментальное обследование показало, что здание нуждается в ремонтно-реставрационных работах. Проектная документация определит оптимальный объем этих работ и их стоимость. Реставрацию планируется завершить к 400-летию Красноярска».

Единственный в регионе Органный зал, расположенный в Красноярске по адресу: ул. Декабристов, 20, был построен в 1911 году архитектором Владимиром Соколовским в псевдоготическом стиле и является объектом культурного наследия регионального значения.

В 1982 году на чешской фабрике «Rieger-Kloss» для зала был заказан орган. Как и многие другие российские города, Красноярск обрёл уникальный инструмент благодаря Гарри Гродбергу (в то время – заместителя председателя Совета по органостроению при Министерстве культуры СССР). Орган доставили и смонтировали в 1983 году. Первый концерт состоялся в декабре того же года, на нем играл сам Гарри Гродберг.

Сегодня Органный зал в Красноярске пользуется большой популярностью у жителей края. Только в прошлом году концерты в Органном зале собрали около 25 000 зрителей.