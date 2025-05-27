VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииОрганный зал будет отреставрирован

Органный зал будет отреставрирован

editor
By editor
93
органный зал - красноярск
Фото предоставленно пресс-службой Краснойярской краевой филармонии

Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов рассказал о предстоящих работах в одном из самых популярных концертных залов Красноярского края:

«Красноярская филармония объявила конкурс на разработку научно-проектной документации. Предварительное инструментальное обследование показало, что здание нуждается в ремонтно-реставрационных работах. Проектная документация определит оптимальный объем этих работ и их стоимость. Реставрацию планируется завершить к 400-летию Красноярска».

Единственный в регионе Органный зал, расположенный в Красноярске по адресу: ул. Декабристов, 20, был построен в 1911 году архитектором Владимиром Соколовским в псевдоготическом стиле и является объектом культурного наследия регионального значения.

В 1982 году на чешской фабрике «Rieger-Kloss» для зала был заказан орган. Как и многие другие российские города, Красноярск обрёл уникальный инструмент благодаря Гарри Гродбергу (в то время – заместителя председателя Совета по органостроению при Министерстве культуры СССР). Орган доставили и смонтировали в 1983 году. Первый концерт состоялся в декабре того же года, на нем играл сам Гарри Гродберг.

Сегодня Органный зал в Красноярске пользуется большой популярностью у жителей края. Только в прошлом году концерты в Органном зале собрали около 25 000 зрителей.

Предыдущая статья
Павел Майков вернёт былую славу в комедии «Папа Миа»
Следующая статья
Хиты российского кинематографа представили в Казахстане​​​​​​​​​

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru