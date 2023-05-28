Оргкомитет Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» и Агентство ООН по делам беженцев объявляют новую специальную номинацию

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Фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» объявляет об учреждении новой специальной номинации и конкурсном отборе фильмов совместно с Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Российской Федерации.

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В рамках номинации «Дорога к дому» будут приниматься заявки от режиссеров, в чьих фильмах раскрываются проблемы беженцев и лиц без гражданства, оказания помощи людям, вынужденным покидать свои дома. Номинация также охватывает темы инклюзивности, семьи и разлуки с близкими. Также в номинацию принимаются работы, соответствующие регламенту кинофестиваля, от режиссеров с личным опытом вынужденного перемещения.

Крайний срок подачи заявки – 19 июня. Подать свою работу можно на сайте кинофестиваля.

Промокод для бесплатной подачи работы – UNHCR.

Фото – Илья ВОЛКОВ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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