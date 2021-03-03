Оргкомитет «Премии Читателя» объявил о старте шестого сезона

4 марта 2021 года, в 12.00, в онлайн-формате состоится презентация нового сезона «Премии Читателя» – всероссийской литературной награды библиотечного сообщества.

«Премия Читателя», учреждённая Российской государственной библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциацией, шестой раз будет вручаться автору лучшей русскоязычной книги за прошедший год. Определять самого востребованного писателя будут по по результатам анализа читательского спроса в российских библиотеках, работающих с молодёжью, и портала ЛитРес, а также финального голосования жюри, состоящего из читателей библиотек в возрасте от 18 до 35 лет.

В этом году масштабный литературный проект поддерживают уже более 30 библиотек страны – с этой новости начнётся трансляция мероприятия, посвящённого изменениям в регламенте премии. Также участники презентации расскажут о появлении новой номинации: в течение пяти лет награда вручалась лишь в категории «Художественная проза», с 2021 года лауреат «Премии Читателя» будет выявляться также в номинации «Документальная проза (Non-fiction)».

В презентации примут участие Ирина Михнова – директор Российской государственной библиотеки для молодёжи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, Евгений Харитонов – автор концепции и координатор «Премии Читателя», а также Анна Харитонова – координатор жюри «Премии Читателя».

Лауреатами «Премии Читателя» становились Вадим Панов (2016), Гузель Яхина (2017), Алексей Слаповский (2018), Виктор Пелевин (2019), Андрей Рубанов (2020).

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть по предложенной ссылке – https://youtu.be/Jk4fe_3H_wQ

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