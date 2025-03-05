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Оркестр «Глобалис» украсил «Поцелуй под дождём» Рустэма Султанова

editor
By editor
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поцелуй под дождем - рустэм султанов - песня

Музыку к песне сочинил сам певец, а текст — его постоянный соавтор Борис Орлов. Поэт создал неброское произведение, но слова здесь при каждом прослушивании открываются новыми гранями. Тандем делает упор на красивую, запоминающуюся мелодику, простой и понятный текст и подлинные эмоции, заложенные как в аранжировке, так и в вокальной манере Рустэма Султанова. В итоге «Поцелуй под дождем» адресован не только слушателям старшего поколения, но и молодежи.

В плане аранжировки новинка отдает дань 1970-м и 1980-м годам. Слушая песню «Поцелуй под дождём», каждый зрелый человек может, при желании, вернуться в свои 16 лет. Особенно — те, кому в молодости и впрямь доводилось целоваться под дождем. Но даже если такого опыта нет мелодия, будто бы сыгранная четырьмя парнями с ностальгической танцплощадки, позволит без труда достроить нужный образ. А поскольку сейчас наблюдается тенденция возвращения музыкальных трендов прошлой эпохи, этот образ будет вполне понятен и тем, кто с малолетства привык черпать информацию исключительно из своих смартфонов.

При этом «Поцелуй под дождем» можно вполне принять за старую, но незаслуженно подзабытую песню. Этого Рустэм Султанов добился с помощью винтажного звучания и обращения к музыкальным эффектам прошлых десятилетий. Нужное настроение, безусловно, помог создать звучащий в записи знаменитый симфонический оркестр «Глобалис». Основу аранжировки составляют мощные партии запрограммированных ударных Андрея Тимонина, красивая рельефная бас-гитара Антона Чумаченко и вроде бы скромная с виду, но при этом довольно изобретательная акустическая гитара Григория Голубева. В финале песни в дело вступает не самая заметная, но очень уместная и вносящая финальный штрих в аранжировку электрогитара Игоря Брежнева.

Песня «Поцелуй под дождем» станет великолепным подарком всем женщинам к грядущему празднику 8 марта. Тем самым Рустэм Султанов возвращает нас в те времена, когда подобные песни дебютировали на телевизионных концертах именно накануне подобных красных дат. Многие из этих песен мы помним до сих пор спустя несколько десятилетий и, вне всякого сомнения, в будущем в этом ряду окажется и «Поцелуй под дождем»!

Релиз цифрового сингла Рустэма Султанова «Поцелуй под дождём» состоялся 4 марта 2025 года.

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