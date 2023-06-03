Оркестр имени Силантьева исполнит музыку Тихона Хренникова

4 июня в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» состоится концерт, посвящённый 110-летию выдающегося российского композитора Тихона Хренникова. Его музыку сыграет Академический Большой концертный оркестр имени Силантьева под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Александра Клевицкого. А песни исполнят Анна Бутурлина, Денис Вертунов, Софья Онопченко и Елена Терентьева.

«Тихон Николаевич Хренников – замечательный, потрясающий мелодист, – говорит руководитель Оркестра им. Силантьева, дирижёр и композитор Александр Клевицкий. – Я очень люблю его музыку. Он относится к категории тех композиторов, которые могли сочинить мелодию, а для меня это самое главное. Нет мелодии, нет музыки. Мелодия – это главная идея музыки, её составляющая. Тихон Николаевич был рождён, чтобы сочинять красивые мелодии. Поэтому широкая публика знает и помнит Хренникова прежде всего благодаря песням, написанным им к кинофильмам, несмотря на то, что он сочинил много академической музыки. Я был ещё мальчишкой, когда имя Хренникова гремело на всю страну, а все вокруг наизусть пели песни из «Гусарской баллады». И «Давным-давно», и «Колыбельную Светланы». Особенно мне нравилась «Колыбельная». Я считаю, что это одна из лучших мелодий советской песенной классики. И, конечно, «Московские окна»!»

4 июня «Колыбельная Светланы», «Давным-давно», «Московские окна», «Что так сердце растревожено», «Песня о Москве», «Песня верных друзей и многие другие замечательные песни прозвучат на Красной площади.

Начало концерта в 21.15. Вход свободный.

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