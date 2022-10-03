Оружие для охоты, как искусство или «ORЁLEXPO 2022» в Гостином Дворе

C 13 по 16 октября 2022 года в Московском Гостином дворе состоится Московская Международная Выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2022». Единственная российская отраслевая выставка объединит на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития.

Стратегия «ORЁLEXPO 2022» — это насыщенная деловая программа с участием представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли, Росгвардии и МВД РФ, Российского экологического общества, компаний-производителей оружия, специальной техники. В программе экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы ведущих экспертов по оружию и охоте, законодательству и экологии.

Михаил Хубутия, организатор выставки и председатель совета директоров «Орел-Хантинг» отмечает, что «ORЁLEXPO 2022» — это уникальный шанс познакомиться с широким спектром предложений продукции для охоты, стрельбы и туризма, а также принять участие в интереснейших дискуссиях.

К участию в «ORЁLEXPO» в 2022 году приглашены лучшие компании оружейного рынка, производства снаряжения и товаров для спорта, отдыха и охоты.

Стать сильнее рядом с сильными – так может звучать девиз выставки 2022 года.

Наряду с компаниями, давно и прочно завоевавшими успешные позиции на рынке, в этом году посетителей форума и экспертов надеются порадовать новые игроки – те, кто сумел воспользоваться шансом, который дает мировой кризис. Посетители выставки смогут увидеть яркие примеры импортозамещения.

В рамках деловой программы федеральными экспертами будут обсуждены темы импортозамещения и опережающего развития национального производства гражданского оружия, вопросы воспитания экологического сознания и экологичного образа жизни у молодежи, роль охоты в охране природы. Всегда интересны дискуссии о культуре охоты и обращении с оружием, о новых технологиях в стрелковой подготовке (гейминг, VR, AR, искусственный интеллект).

Новеллы законодательства в сфере владения гражданским оружием эксперты обсудят на дискуссии о лицензионно-разрешительной практике, не останутся без внимания вопросы развития охотхозяйств в России и стрелковой отрасли как важного направления патриотического воспитания молодежи.

Диапазон дискуссий и мастер-классов «ORЁLEXPO 2022» отвечает широкому спектру интересов посетителей выставки – это и мастер-класс по оказанию первой помощи в лесу, по самообороне, и обсуждение трендов моды стиля «милитари», а также встречи с путешественниками, оружейными блогерами, «на сладкое» — мастер-классы по охотничьей кухне и крепким напиткам. Все желающие смогут попробовать свои силы в тирах — виртуальных и реальных, но обязательно безопасных.

Выставка «ORЁLEXPO 2022» открывает огромные возможности для обмена опытом, поиска деловых партнёров и заключения контрактов. А тем, кто приходит сюда впервые – открывает волшебный мир охоты, стрельбы и путешествий на основе уникального сочетания традиций и современных технологий.

Когда? 13-16 октября 2022 года.

Где? Москва, Ильинка 4, Вход № 4.

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