ОРЁЛ: Синема Стар организовал бесплатный показ мультфильмов для детей из ДНР и ЛНР

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26 марта 2022 года в городе Орёл в кинотеатре Синема Стар прошел показ мультфильмов для детей, приехавших с семьями из Донецкой и Луганской народных республик в рамках программы поддержки и помощи вынужденным переселенцам.

Юные зрители посмотрели две анимационных картины: «Золушка и тайна волшебного камня» и «Финник» — историю о забавном мохнатом существе, которое тайно обитает в мире людей, заботится об их доме и хранит домашний очаг.

Кинопоказ состоялся при содействии Орловского регионального отделения общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд». Фонд активно помогает детям-сиротам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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