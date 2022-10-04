«ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ»: Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» продолжает свой просветительский проект

Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» продолжает в новом сезоне просветительский проект «Благовест» — детям. Хоровая юность России», в рамках которого на лучшие сцены Москвы в концертных программах вместе с артистами Ансамбля «Благовест» выходят учащиеся музыкальных школ и колледжей столицы. В этот раз вечером 11 октября в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной пройдёт концерт «Осенние встречи», в котором вместе с артистами прославленного коллектива примут участие и юные исполнители. Это воспитанники ведущих творческих коллективов Москвы — Старшего хора колледжа музыкально-театрального искусства им. Галины Вишневской и Концертный хор «Виват» ДМШ им. Дмитрия Шостаковича.

Антон Висков, композитор:

– На протяжении всей своей творческой деятельности Ансамбль «Благовест» уделял большое внимание детской аудитории. Достаточно вспомнить такие концертные циклы, как «Детская Библия», «Вавилонская башня» или «100 любимых мелодий»… А затем, по инициативе нашего художественного руководителя Галины Васильевны Кольцовой, был организован и проект «Благовест» –детям», который уже сейчас имеет самый широкий положительный общественный резонанс. Мы предлагаем учащимся детских музыкальных школ по мере сил принимать участие в наших концертных программах!

В Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной в этот раз прозвучат наиболее известные и популярные произведения выдающихся композиторов прошлого. Достаточно перечислить такие названия, как «Мелодия» Глюка, «Адажио» Альбинони, «Аве Мария» Франца Шуберта и Джулио Каччини.

Дирижирует художественный руководитель и основатель Ансамбля «Благовест», заслуженная артистка России, Академик Международной Академии творчества Галина Кольцова.

Ведущий концерта — композитор Антон Висков.

Начало в 19.00.

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