Осенний культурный марафон в Пятигорске

С 4 по 9 сентября в Пятигорске пройдёт творческий фестиваль «Осенний культурный марафон», организованный Российским фондом культуры при содействии администрации города Пятигорска.

Фестиваль состоится уже в четвертый раз. Пятигорчан ждут встречи с известными деятелями искусства и культуры, концерты, выставки, спектакли, мастер-классы. Как и в предыдущие года, организаторы постарались сделать программу Фестиваля интересной для зрителей разных возрастов, вкусов и предпочтений.

Первым пунктом фестивальной афиши станет открытие выставки произведений живописи и графики народного художника России, ректора Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, профессора Анатолия Любавина. Творчество этого живописца – гармоничный мир людей, животных, растений, городской среды. Анатолий Александрович проведёт мастер-класс по композиции для студентов вузов и ссузов города.

В этот же день состоится Гала-концерт солистов Большого театра. Пятигорчанам выпадет уникальный шанс увидеть выступление прима-балерины Большого театра, народной артистки РФ Светланы Захаровой. В программу концерта войдут номера из балетов «Щелкунчик», «Спартак», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Кармен».

В рамках Осеннего культурного марафона в Центральной городской библиотеке имени Максима Горького 5 сентября откроется выставка «Лубяной коробок» художника-графика, члена-корреспондента Российской академии художеств Нины Любавиной. В экспозиции будет представлена серия станковых иллюстраций к русским пословицам. Нина Ивановна проведёт мастер-класс по графике для школьников, делающих первые шаги в изобразительном искусстве.

Настоящим подарком для любителей чтения станет творческая встреча с Татьяной Устиновой – признанным мастером остросюжетных психологических романов, а также сценаристом, переводчицей и телеведущей. Тираж её книг давно превысил отметку в десятки миллионов экземпляров. Часть детективных романов писательницы экранизирована.

Александр Михайлов приезжал в Пятигорск с концертом пять лет назад. Тогда зал был забит до отказа. Зрители стояли даже в проходах. Прощаясь, Александр Яковлевич обещал вернуться вновь. И слово своё сдержал. Творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Яковлевичем Михайловым состоится 8 сентября. Зрителей ждут рассказы о жизни и профессии, а также стихи, песни и романсы в исполнении любимого артиста. В творческом багаже Александра Михайлова около 50 ролей в театре, более 75 – в кино. Многие фильмы уже давно стали классикой отечественного кинематографа, их смотрят и любят миллионы телезрителей.

Заслуженная артистка РФ, победитель телепроекта «Голос 60+» Лидия Музалёва выступит вместе с дочерью Ириной – экс-солисткой группы «Иван Купала». В их исполнении прозвучат родные и знакомые всем песни, народные и советских композиторов.

В рамках Фестиваля пройдёт концерт российской актрисы театра и кино Валерии Ланской. Валерия известна как исполнительница главных ролей в мюзиклах «Анна Каренина», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Жизнь прекрасна», «Времена не выбирают». В исполнении Валерии Ланской прозвучат стихи, шлягеры и песни из кинофильмов.

В афише Осеннего культурного марафона-2023 впервые представлен юмористический жанр. Зрителей ждёт выступление юмориста, заслуженного артиста РФ Святослава Ещенко.

Можно от души порадоваться за пятигорскую детвору. Её ждёт целый калейдоскоп ярких интересных событий. Главное из них – спектакль «Кот в сапогах» Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова. Спектакль входит в золотой фонд театра Образцова. Это один из «старожилов» его репертуара. В апреле прошлого года исполнилось 85 лет первой постановке, премьера второй редакции состоялась в 1966 году. Автор музыки – народный артист РСФСР композитор Юрий Милютин.

Кроме того, артисты театра проведут благотворительную акцию для детей из семей участников СВО, а также ребят, которые в настоящее время проживают в пунктах временного размещения.

13 марта исполнилось 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова – «пятигорчанина с московской пропиской», как он сам себя называл. 2023 год объявлен в Пятигорске Годом культурного наследия этого общественного деятеля, классика отечественной детской литературы, автора двух редакций текста Государственного гимна СССР и текста гимна современной России. 6 сентября во Дворце детского творчества пройдёт интерактивная программа для детей по произведениям С.В. Михалкова «Жил высокий гражданин» в исполнении артистов театра и кино Александра Давыдова и Анастасии Паниной.

В рамках Фестиваля юные пятигорчане и их родители смогут увидеть предпремьерный показ художественного фильма «Про мою маму и про меня», встретиться с исполнительницей главной роли Екатериной Гонтаренко и продюсером Юрием Обуховым.

В завершающий день Осеннего культурного марафона, 9 сентября, профессиональное педагогическое сообщество Кавказских Минеральных Вод получит уникальную возможность пообщаться с председателем Российского военно-исторического общества, доктором исторических наук, автором нового учебника по истории России Владимиром Мединским.

Каждый из дней Осеннего культурного марафона обещает быть интересным, насыщенным и ярким. Посетить мероприятия можно по бесплатным пригласительным билетам.

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