«Осенняя любовь» в Галерее Александра Шилова

Осенняя любовь, удивительная пора в жизни человека, наполненная самыми неповторимыми красками, воспетая многими знаменитыми поэтами, композиторами, писателями. Именно этому, во многом таинственному, чувству посвящена новая программа солистов Московского ансамбля духовной музыки «Благовест», которая будет представлена 8 октября в уникальном месте Москвы – Галерее Народного художника России Александра Шилова.

В окружении одухотворённых полотен выдающегося российского живописца прозвучат романсы и песни из репертуаров Александра Вертинского, Петра Лещенко, Вадима Козина и Анны Герман. Исполнители программы – неповторимая в своём очаровании Полина Полякова и осенённый артистической мудростью и великолепным шармом Алексей Дроздов, достойные продолжатели лучших традиций отечественного вокального искусства. Ведущий встречи композитор Антон Висков представит свои новые романсовые сочинения, специально написанные для этого музыкального вечера и, возможно, отражающие глубокие личные переживания автора на тему «Осенняя любовь».

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