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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Осенняя романтика на ВДНХ: пять локаций для влюбленных пар

editor
By editor
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осень на вднх

Всем, кто хочет провести день наедине со второй половинкой и подарить незабываемые впечатления, ВДНХ предлагает посетить интересные и романтические локации. Отличным решением будет покататься на канатной дороге, прогуляться по Ландшафтному парку и «Ленте Мебиуса», пройти вдоль Каменских прудов, а после заглянуть в уютное кафе «Все лень».

Начать свидание влюбленным парам предлагают на канатной дороге «Воздушный трамвай» — это возможность вдвоем необычно провести время и увидеть пейзажи ВДНХ с высоты. Ближайшей к Главному входу на Выставку является станция на посадку и высадку «Южная». Шестиминутный маршрут проходит на уровне 32 метров, откуда открывается панорамный вид на многие знаменитые объекты Выставки. Из кабинок, выполненных в ретрофутуристическом стиле, можно рассмотреть главные достопримечательности ВДНХ, среди которых арка Главного входа, павильон №1 «Центральный» и фонтан «Дружба народов».

Выйдя со станции «Северная», можно направиться в Ландшафтный парк. Он был разработан всемирно известным ландшафтным архитектором Мишелем Пена. Парк разделен на пять тематических зон: «Природа ботаническая», «Природа развлечений», «Природа дикая», «Природа наук и искусств», «Природа культивируемая».

Для романтичной прогулки подойдет зона «Природа культивируемая», где можно пройтись среди по дорожкам системы цветников «Большая картина полей». Она формирует абстрактную картину, напоминающую работы художника Василия Кандинского. Здесь до поздней осени можно любоваться цветением разных видов растений. Разнообразие многолетних культур позволяет картине меняться, играть яркими оттенками синего, фиолетового, желтого и красного, характерными для работ художников-абстракционистов.

лента мебиуса

Неподалеку находится необычный пешеходный маршрут «Лента Мебиуса» в форме знака бесконечности. Здесь можно не только прогуляться по двум маршрутам — внутреннему и внешнему, но и с высоты более 8 метров полюбоваться на парковую территорию Выставки и сделать эффектные фотографии вдвоем. Пешеходная тропа в сверкающем металлическом коробе, окруженная растениями Сада пяти чувств, подарит яркие впечатления каждому, кто посетит эту локацию.

Далее можно направиться на прогулку вдоль каскада Каменских прудов. Для удобства гостей на правом берегу 4-го Каменского пруда оборудован понтонный променад длиной более 100 метров, с которого можно неспешно любоваться водной гладью. Особенно романтичны вечерние прогулки, когда здесь включается подсветка. По соседству находится 3-й Каменский пруд. До конца сентября здесь работает лодочная станция «Алые паруса», где можно взять лодку на двоих и насладиться видами на один из зрелищных фонтанов Выставки — «Золотой колос». Из него бьют 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.

Завершить свидание влюбленным предлагается неподалеку, в ресторане «Все лень». Уютное место находится в тени деревьев Ландшафтного парка. Интерьер ресторана оформлен в экостиле: еловыми и пихтовыми ветками, которые устилают пол и свисают с потолка, создавая атмосферу настоящего леса. В теплое время здесь работает просторная веранда.

В ресторане можно отведать домашнюю кухню с авторской изюминкой, согреться после долгой прогулки чашкой травяного чая или свежесваренного кофе, полюбоваться танцем пламени в камине, насладиться видом Каменских прудов через огромные панорамные окна и просто отдохнуть в расслабленной обстановке.

фонтан золотой колос

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