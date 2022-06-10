ОША (Кыргызстан): В Киргизии обсудили развитие авторского права в интернете

9 июня в Оше прошел семинар, который организовали Кыргызпатент совместно с ассоциацией «IPChain Кыргызстан» при содействии Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), а также Кыргызско-Узбекского Международного университета им. Б. Сыдыкова.

На мероприятии эксперты рассказали представителям креативных индустрий об основах гражданского законодательства РФ в сфере интеллектуальной собственности, о деятельности обществ по коллективному управлению правами и ЕАКОП, а также российских онлайн-сервисах защиты авторских и смежных прав в сетевом пространстве.

Целью семинара было распространение правовой грамотности в сфере авторского права, а также обсуждение актуальных проблем, связанных с охраной и защитой интеллектуальных прав творцов в виртуальном пространстве.

Руководитель комитета по защите авторских и смежных прав ЕАКОП Иван Задорожный рассказал о правовом регулировании института интеллектуальной собственности на национальном и международном уровне. «Договор ВОИС об авторском праве, который представляет собой специальное соглашение, заключенное в рамках Бернской конвенции, ввел такое право, как доведение до всеобщего сведения — это способ использования произведений в интернете. Россия стала полноправным участником Конвенции в 1993 году, что позволило интегрировать некоторые международные нормы в национальное законодательство».

Также Задорожный обратил внимание на важные изменения в гражданском законодательстве России. Постановление Пленума Верховного суда 2019 года, основываясь на актуальной судебной практике, закрепило новые положения по регулированию в сфере авторского права и дало разъяснения по его функционированию в сети: «Суд стал признавать скриншоты в качестве допустимых доказательств при разрешении споров, описал институт информационных посредников и дал толкование интернета как среды распространения произведений графического и пластического искусства. Помимо прочего, пленум рассказал, что к доведению до всеобщего сведения относится в том числе воспроизведение произведения на материальных носителях».

Эксперт подчеркнул, как важно сегодня создание цифровых сервисов для защиты прав креативных предпринимателей: «Необходимость в цифровых системах назрела давно. Об этом свидетельствуют рост доли интеллектуальной собственности в различной продукции, спрос на цифровые технологии, а также переход из обычных магазинов в маркетплейсы. Весь контент переходит в виртуальную среду. Это необходимо контролировать и монетизировать. В том числе происходит законодательное закрепление цифровых прав, идентификация пользователей в цифровых сервисах и приравнивание цифровой подписи к собственноручной», — отметил эксперт.

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