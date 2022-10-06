Ошибки в оформлении бровей, которые старят лицо

Брови играют важную роль в общем виде лица, поэтому за ними нужно правильно ухаживать. Использовать средства для ухода за бровями — это лишь малая часть, ведь ещё необходимо не допускать ряда ошибок в оформлении, которые приводят к тому, что женщины выглядят старше, чем они есть на самом деле. Вот несколько таких моментов.

Чрезмерно острые углы

Даже если макияж в целом выполнен качественно, одна небольшая деталь может всё испортить. Речь идёт об острых и слишком четких углах бровей, что, как правило, придаёт лишних лет, чего, конечно же, никому не нужно. Визажисты говорят, что линии лучше сглаживать, подчеркивать природную форму.

Чрезмерно темный цвет

По канонам макияжа брови можно красить лишь на один-два тона темнее естественного цвета. Слишком темные брови старят, и особенно это смотрится плохо, когда у женщины бледный тип лица. Черные или же темно-каштановые брови подойдут только природным брюнеткам и шатенкам, да и то не всем.

Прямота и четкость линий

Четкие и прямые линии бровей — далеко не лучший друг для тех женщин, которые не хотят себя искусственно старить. Именно поэтому от подобного приёма лучше отказываться. В последние годы некоторые девушки использовали отчетливо нарисованные брови, выглядящие неестественными, и нередко это вызывало смех у общественности. Визажисты говорят, что границы пигмента необходимо размывать, особенно это актуально для кончиков и вдоль нижнего края. Если так делать, то лицо становится визуально свежее и моложе. Существует ещё один простой, но эффективный способ, который поможет визуально приподнять веки: нужно лишь под линии бровей нанести тени или шиммер светлых оттенков.

Чрезмерно тонкие брови

Было время несколько десятилетий назад, когда тонкие брови пользовались большой популярностью у населения, но теперь всё сильно изменилось, и в силу вступили новые тренды. На сегодняшний же день модно ходить с естественно правильными и ухоженными бровями. Конечно, всё равно остались любительницы тонких бровей, и им нужно не забывать, что такие брови визуально округляют лицо. Широкие же брови делают лицо более молодым.

Яркие брови домиком

Если на лице уже имеются некоторые морщины, то от бровей домиком, да ещё и ярких, лучше отказаться, потому как они придают чертам лица резкость, а значит «обнажает» и недостатки тоже. С такими бровями женщины будут выглядеть старше, чем они есть на самом деле.

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