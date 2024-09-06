Основано на реальных хитах: первая серия «Комбинации» уже в сети!

Сегодня в онлайн-кинотеатре Wink.ru вышла первая серия самого ожидаемого преокта осени — байопика «Комбинация» про легендарный герлз-бэнд 90-х с Елизаветой Базыкиной, Анастасией Уколовой, Дарьей Руденок, Татьяной Струженковой, Никитой Кологривым, Владимиром Канухиным, Павлом Прилучным и Даниилом Воробьевым в главных ролях.

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят первых вокалисток: Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина), Алену Апину (Анастасия Уколова) и собирают первую в Советском Союзе женскую группу: вокалисты и музыканты — девушки, которые с помощью песен расскажут о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

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«Сериал про жизнь, про простых девчонок и простых парней, на которых свалились практически мировая слава, головокружительный успех, а им было всего по 16–17 лет. Потрясающе, какие невероятные усилия они приложили, чтобы исполнить свои мечты! У “Комбинации” очень захватывающая и интересная история, и в ней было очень круто поучаствовать», — поделилась актриса Елизавета Базыкина, сыгравшая солистку группы Татьяну Иванову.

«Его сила — в бесконечном радостном желании мечтать и исполнять свою мечту. Вот он захотел стать продюсером и он настолько был заряжен этим, что все вокруг от него, как от луча света, этой идеей вдохновлялись, шли за ним. Он вселял в людей веру в то, что они талантливы и способны на все. При этом для меня Александр Шишинин остается взрослым ребенком, который много улыбался, много работал, много старался, иногда совершал глупости, но неистово мечтал стать известным на весь мир. Я думаю, мы чем-то похожи с ним в этом», — рассказал Никита Кологривый, сыгравший продюсера группы Александра Шишинина.

«Для меня было честью сыграть этого грандиозного человека, эту махину, очень крутого бизнесмена. У меня и до этого были роли реально существующих людей, но здесь вдвойне важно было передать всю глубину его характера. Очень надеюсь, что мне удалось показать объем личности, его искренность, силу и мощь характера», — поделился Павел Прилучный, сыгравший Александра Иратова, продюсера и мужа Алены Апиной.

«Для меня было важно прочувствовать, прожить, узнать и раскрыть историю человека, который мечтал так крупно, что достиг буквально за пять лет невероятного успеха, просто вселенских результатов. Его детище, его группа стала звучать из каждого утюга, и вот на протяжении 36 лет с момента основания “Комбинации” ничего не меняется, их слушают, под них танцуют, влюбляются, женятся и самое главное — мечтают. Именно об этом хотелось рассказать. Пятилетка группы — и такой неизгладимый след в вечности. Огромная ответственность стояла перед нами, и стоит — показать весь замысел, всю суть так, как это было на самом деле», — сказал режиссер Никита Власов.

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru