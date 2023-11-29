Основные тренды мировой моды сезона 2024 представили российские именитые и молодые дизайнеры в торговой галерее Seasons.

С 23 по 26 ноября в модном пространстве на Красной площади состоялась Fashion Week международного уровня. Организаторы собрали на одной площадке ведущих отечественных дизайнеров и молодых модельеров, делающих первые шаги в мире большой моды.

Об интересе к модному событию свидетельствуют цифры статистики: мероприятие посетили более 3000 гостей, а количество просмотров онлайн трансляции на платформе VK перевалило за отметку в 1 миллион. Показы посетили такие звездные гости как Сергей Зверев, Олег Тактаров, Елена Захарова, Елена Борщева, Меседа Багаудинова, Анастасия Демидова, Максим Завидия, Наталья Подольская, Катя Шпица, Ассоль, Лиза Моряк, Евгения Малахова, Екатерина Величкина, Лоя (5sta Family), Алекс, Наталья Которева, Руслан Мигранов и другие.

Основной целью события стала презентация мировых трендов через призму видения российских дизайнеров. Концепция и формат события, предложенный режиссером-постановщиком Дарьей Саватеевой (Черныш) позволил показать важную роль модной индустрии в современной культуре и жизни человека. Каждый день Недели моды был посвящен определенной теме и это позволило привлечь к событию представителей разных поколений и направлений деятельности.

Организаторы и участники мероприятия оправдали ожидания зрителей, представителей профильных и глянцевых СМИ. Все дни на подиуме демонстрировались яркие коллекции и интересная шоу программа.

Модный дом дизайнера Аники Керимовой представил элегантную коллекцию верхней одежды, платьев и костюмов для женщин, ценящих качество тканей и безупречный крой в одежде, а также нарядные туфли для светских раутов. Столичные модницы высоко оценили коллекцию бренда ALISIA FIORI (дизайнер Ирина Шарова), в которой гармонично сочетаются современные тренды и классика. Универсальность представленных образов позволяет комбинировать их с предметами гардероба различных стилистических направлений и создавать всесезонные эклектичные образы.

Коллекции студентов и выпускников Школы дизайна одежды «Практика» порадовали зрителей креативностью, творческим переосмыслением греко-римского мифа о Медузе Горгоне. Это было настоящее театральное шоу.

Восторг у зрителей вызвала и коллекция «Рахманинов. Вдохновение» дизайнера Любови Милосердовой, финалиста реалити-шоу «Модельер» на Fashion TV. Коллекцию на подиуме демонстрировали под исполнение оперной певицы Татьяны Абдулиной. Детская и молодёжная мода была представлена коллаборацией «Союзмультфильма» с проектом “Я на стиле”, а также брендами Klimkova kids, Irmi, Bolero, Домом моды Grace, All dresses hit. студентами и выпускники РГУ им. Косыгина. Технологичное шоу Cyber Fashion Technology – дань современным трендам - привлекло внимание креативной молодёжи и дизайнеров.

Ярким событием на Fashion Week в ТГ Seasons стали показы под знаком modest, организованные при содействии международного Совета Скромной моды (Council of modest fashion). В числе почетных гостей модное мероприятие посетили жена посла Султаната Оман Хамуда Бен Салема Аль Тувайха г-жа Асьма Альхаруси, зам. главы Культурного Представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в России г-жа Зохре Хамдие, представители зарубежных компаний из fashion и бьюти индустрии. По словам Диляры Садриевой, аналитика и регионального директора Council of modest fashion (COMF) по России и СНГ, modest fashion сегодня - это полноценный сегмент индустрии моды с огромной аудиторией. В коллекциях брендов Jannat, Hatsibana и дебютантов - Milana Plieva и 1964clothes гармонично сочетаются изысканное благородство национальных костюмов, современные тренды и традиционные ценности, транслируемые посредством моды. Известный бренд ARAIDA посвятил свою траурную коллекцию невинным жертвам военных конфликтов на Ближнем Востоке. Показ произвел на зрителей эмоционально сильное впечатление, они почтили погибших минутой молчания.

Завершилась Fashion Week в ТГ Seasons показами коллекции Дома Моды Julia Dalakian, созданной дизайнером в соавторстве с Натальей Станевич - стилистом 1 канала, НТВ, арт директором Л’Этуаль и Екатериной Ильиной - олимпийской чемпионкой по гандболу. Тиана Лямова представила динамичную коллекцию бренда Monze для современных женщин, ценящих свободу самовыражения, а также в соавторстве с Ниной Лямовой бренд LYARGO. Модный дом Galina Vasilyeva продемонстрировали коллекцию для торжественных мероприятий и на каждый день.

Бренды Ruxara, Tamerlan Collection, Shusterman показали своё видение образов для современных и уверенных в себе женщин вне зависимости от возраста. В преддверии новогодних праздников дизайнер Алла Кравченко (бренд Alla Couture) представил коктейльные платья с пайетками разной длины, вечерние наряды, оформленные прозрачными вставками.

Основные тренды моды для женщин - лаконичные и базовые сочетания, облегающие силуэты, подчеркнутая ремнем талия: женственность обрела в весенне-летнем сезоне 2024 новое прочтение.

Гости отметили особую душевную атмосферу Недели моды, которую создавал все дни показов ведущий Сергей Тактаров. Праздник моды состоялся на все 100%. Во время проведения мероприятия желающие смогли приобрести одежду из новых коллекций.