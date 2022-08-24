Особенности и преимущества современных смесителей

Смесители для ванных комнат, доступные в настоящее время в магазинах, существенно отличаются от тех, что были доступны в магазинах еще 10–15 лет назад. Прежде всего, это касается дизайна смесителя, которые становятся все более оригинальными и разнообразными. Конечно, это связано с технологическими изменениями и ростом объема производства сантехнического оборудования. Узнать подробнее об современных смесителях можно узнать на сайте https://www.infpol.ru.

Современные смесители экономят воду

Современные производители создают новые модели смесительных механизмов, которые не ограничиваются классической формой. Очень важной особенностью современных смесителей для ванной является экономия воды при использовании. Основным элементом, позволяющим это сделать, является аэратор, установленный на конце носика. Применяются в водопроводных системах, имеющих малое количество точек разбора воды. Кроме этого:

все смесители выполняются в виде единого агрегата с единой системой управления;

изменения направления потока можно осуществлять несколькими способами;

открываются смесительные отверстия с помощью вращающегося переключателя, расположенного на корпусе.

Сегодня производители предлагают самые разные модели смесителей, отличающихся как по дизайну и конструктивным особенностям, так и по месту и времени установки. Некоторые модели устанавливаются в ванной комнате, другие устанавливаются на кухне, третьи — на совмещенном санузле.

Особенности монтажа и обслуживания смесителей

Особенностью смесительной арматуры для ванных комнат является необходимость периодического обслуживания. Перед началом эксплуатации стоит внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. После завершения процедуры необходимо проверить работу устройства на наличие протечек. Для этого необходимо открыть вентильную головку и померить уровень воды. При возникновении протечек рекомендуется заменить шланг в смесителе на новый.

Установка однорычажных смесительных вентилей осуществлялась так, как и в случае с термостатическими смесителями. Неподвижный элемент (бачок) соединен с трубопроводом специальной гайкой, а смесительный вентиль имеет возможность поворачиваться на 180 градусов. Внешне оба этих вида выглядят весьма идентично, однако в одном из них имеется специальная полость, в которой при определенной комбинации элементов происходит смешивание потоков и смешивание воды.

Перед тем как выбрать смесительное устройство, необходимо обязательно учесть, что это в первую очередь такое устройство, работа которого должна быть надежной и простой.

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