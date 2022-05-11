Особняк Носова впервые примет участие в акции «Ночь музеев»

13 мая 2022 года с 16:00 до 23:00 в филиале Российской государственной библиотеки для молодёжи, в Особняке Носова, пройдёт развлекательно-образовательный вечер «В гостях у московского фабриканта», программа которого посвящена отечественной истории и культуре начала XX века, наследию знаменитого архитектора Льва Николаевича Кекушева и знакового столичного предпринимателя, купца Василия Дмитриевича Носова.

Стартовым мероприятием станет историческая реконструкция «Открытие дачного сезона». Вниманию зрителей будет представлено: дефиле нарядов – летних и прогулочных платьев костюмов сезона 1898–1909 (оригинальных и современных стилизаций); дачные игры на открытом воздухе; английское чаепитие – демонстрация антикварной посуды и особенностей ритуала.

16:00–19:00 состоится презентация светозвуковой инсталляции «Один раз услышать» художниц Даши Азбиль и Лена Бузуевой. Выпускницы Московской школы современного искусства, приоткроют непроявленную природу объектов, наделив их свойствами, которые в человеческом понимании им не характерны. В одной из комнат особняка зрители услышат необычный вокальный ансамбль — выступать будут исторические артефакты, обитающие в особняке Носова. Будет представлен 3D-фильм «Девиантное поведение», который был снят в стенах Особняка Носова. С помощью обращения к визуальной эстетике фантасмагорий и хорроров в фильме создана иллюзия сверхъестественного поведения старинных объектов. Знакомое превращается во что-то тревожащее, странное и увлекающее своей загадочностью, тем самым предлагая альтернативный взгляд на экспонаты. За основу сюжета взята история особняка и его обитателей. 3D-фильм предполагает индивидуальный просмотр через стереоскоп внутри специально сконструированного объекта, прототипа средневекового ярмарочного райка. Посмотреть его можно в любой момент в течение всего вечера.

19:30–20:30 – запланирована концертная программа музыкального салона «У Н. и Т.», посвящённая созданию 13 мая 1859 года Русского музыкального общества (с 1869 — Императорское русское музыкальное общество), где прозвучат арии из оперетт, романсы, песни русских и зарубежных композиторов. Идея создания музыкального общества всероссийского масштаба возникла в салоне Великой княгини Елены Павловны. В результате появилось общество, которому было суждено сыграть важнейшую роль в поднятии всей отечественной музыкальной культуры. Русское музыкальное общество проводило концерты, камерные вечера, конкурсы, открывало музыкальные классы. Участники концерта: Надежда Кожухова (сопрано), Ольга Эттингер (сопрано), Татьяна Казакова (сопрано), Елена Бобнева (фортепиано).

20:45–21:30 – состоится экскурсия по особняку с посещением загадочного и таинственного чердака, который открывается только несколько раз в год. Разрешена любительская фотосъёмка.

21:30–22:30 – пройдёт показ весёлого водевиля из жизни московского купечества «Миль пардон!». Драматург — Наталья Пушкарёва. Режиссёр — Валерий Кулигин. В спектакле задействованы актёры театра «Олимпик».

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