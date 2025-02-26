РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЮФООстросюжетная мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» победила в категории «Лучший художественный фильм» на...

Остросюжетная мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» победила в категории «Лучший художественный фильм» на кинофестивале «Сочи Фильм Фестиваль»

editor
By editor
53
я с тобой задыхаюсь
Предоставлено пресс-службой «Люкс Синема»

«Сочи Фильм Фестиваль» — это ежегодное культурное мероприятие, посвященное укреплению и улучшению коммуникации между людьми различных культур через кино. В 2023 году киносмотр прошел аккредитацию на платформе IMDb и вошел в список престижных мировых кинофестивалей. В этом году фестиваль собрал более 78 участников из разных стран. 

Ранее картина «Я с тобой задыхаюсь» также выиграла приз за лучшую режиссуру на международном кинофестивале «Крылатый барс» в Казани.

В центре истории — молодая медсестра Даша, которая готовится выйти замуж за идеального парня. Но во время девичника все идет не по плану. Обстановку нагревает неожиданное появление друга детства. Параллельно героине поступает предложение мечты из Москвы. Вскоре под угрозой оказывается ее жизнь. Очутившись в замкнутом пространстве, окруженная страстями и экстремальными обстоятельствами Даша встает перед сложным выбором.

«Я с тобой задыхаюсь» — история о любви наотмашь, которая проходит проверку временем и экстремальными обстоятельствами. В списке референсов — кассовые хиты «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс и нашумевшая испанская картина «Три метра над уровнем неба».

Предыдущая статья
Музей Мирового океана открывает «Каменный лес»
Следующая статья
В Москве завершился III Международный конкурс юных вокалистов, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru