Остросюжетная мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» победила в категории «Лучший художественный фильм» на кинофестивале «Сочи Фильм Фестиваль»

«Сочи Фильм Фестиваль» — это ежегодное культурное мероприятие, посвященное укреплению и улучшению коммуникации между людьми различных культур через кино. В 2023 году киносмотр прошел аккредитацию на платформе IMDb и вошел в список престижных мировых кинофестивалей. В этом году фестиваль собрал более 78 участников из разных стран.

Ранее картина «Я с тобой задыхаюсь» также выиграла приз за лучшую режиссуру на международном кинофестивале «Крылатый барс» в Казани.

В центре истории — молодая медсестра Даша, которая готовится выйти замуж за идеального парня. Но во время девичника все идет не по плану. Обстановку нагревает неожиданное появление друга детства. Параллельно героине поступает предложение мечты из Москвы. Вскоре под угрозой оказывается ее жизнь. Очутившись в замкнутом пространстве, окруженная страстями и экстремальными обстоятельствами Даша встает перед сложным выбором.

«Я с тобой задыхаюсь» — история о любви наотмашь, которая проходит проверку временем и экстремальными обстоятельствами. В списке референсов — кассовые хиты «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс и нашумевшая испанская картина «Три метра над уровнем неба».