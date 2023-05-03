Остросюжетную историческую драму «Нюрнберг» представят сразу на четырех телеканалах!

9 мая сразу после Парада Победы, который начнётся в 10:00, телеканалы «Газпром-Медиа Холдинга» – ТНТ, НТВ, ТВ-3 и «Пятница!» – покажут остросюжетную историческую драму «Нюрнберг» режиссёра Николая Лебедева. Фильм основан на романе Александра Звягинцева «На веки вечные» и рассказывает историю, произошедшую во время Нюрнбергского процесса в 1945 году. Это масштабный полнометражный фильм о «суде народов», перед которым предстали бывшие руководители Третьего Рейха. «Нюрнберг» станет доступен широкой аудитории по всей России.

Главный герой «Нюрнберга» – капитан Игорь Волгин (актер Театра Ермоловой Сергей Кемпо), который прошёл войну и после ее окончания остался в Берлине работать в комендатуре. У Игоря есть брат, которому он пишет безответные письма. Надежда увидеться с родным человеком появляется у Волгина, когда его отправляют переводчиком в Нюрнберг, где должен состояться процесс века – суд над нацистами, обвиненными международным военным трибуналом в преступлениях против человечества. Волгин будет лично наблюдать за судом, а параллельно искать в Нюрнберге брата. В этом ему вызовется помогать угнанная в немецкий плен советская девушка Лена (Любовь Аксенова). Блуждая по разрушенному войной городу, в который съехались корреспонденты, переводчики и юристы со всего мира, Волгин столкнется и с тайной сетью немецких шпионов, чья цель – разрушить обвинения СССР на процессе.

Режиссёр и сценарист фильма – Николай Лебедев, автор суперпопулярных фильмов «Легенда №17», «Экипаж», «Звезда» и др. Музыку к «Нюрнбергу» написал легендарный композитор Эдуард Артемьев, и работа над музыкальным оформлением этой картины стала одной из последних в его жизни. А оператором фильма, география съемок которого простиралась от стен Московского Кремля до Чехии, стал Ирек Хартович, работавший над фильмом Стивена Спилберга «Искусственный разум».

Актерский состав фильма также международный: вместе с Сергеем Кемпо, Любовью Аксеновой, Сергеем Безруковым, Евгением Мироновым, Алексеем Бардуковым и Игорем Петренко в «Нюрнберге» снялись актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Нидерландов и Индии.

Любовь Аксёнова, актриса:

– Я давно хотела поработать с Николаем Лебедевым, он большой мастер,​ невероятно​ включен в процесс, круто работает со своей​ командой и ​ внимательно относится ко всем​ и всему на площадке.​ Проект мне понравился тем, что, с одной стороны, это эпический фильм о главном судебном процессе XX века и абсолютный момент​ торжества добра над злом. А с другой —​ это кино показывает еще и камерную историю о людях, жизни которых искалечила война.

Вольфганг Черни, актёр:

– Съёмки в фильме «Нюрнберг» – это особенный опыт. Конечно, для меня это была непростая роль, но я полностью доверился нашему режиссёру Николаю Лебедеву, и сделал это с удовольствием. Для меня он как хирург: на площадке всегда очень точечно работает с каждым актёром, подбирает необходимые инструменты, чтобы выдать лучший результат. На съёмках у нас сложилась по-настоящему семейная атмосфера, каждый отдавался процессу на 100 процентов. Мы очень старались сделать глубокое и сильное кино, и мы очень надеемся, что наш фильм обязательно найдёт отклик в сердцах зрителей.

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