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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Остров Мечты» подвёл итоги фестиваля «Лета яркого цвета»

«Остров Мечты» подвёл итоги фестиваля «Лета яркого цвета»

editor
By editor
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остров мечты

4-й фестиваль «Лето яркого цвета» завершился в «Острове Мечты». С 15 июня по 15 сентября в ландшафтном парке и городском променаде состоялось 350 бесплатных мероприятий, которые посетили более 2,2 млн человек.

Главным событием этого лета для «Острова Мечты» стал «День Индии», который проводился в ландшафтном парке третий год подряд. За четыре дня крупный этнический фестиваль посетили более 2.2 млн человек. На территории ландшафтного парка работало 20 тематических зон, посвящённых истории и культуре Индии. Гости посмотрели живые выступления более чем 500 артистов и выпили более 3 млн чашек чая.

27 июля был установлен рекорд России по самому массовому уроку ламбады. «Остров Мечты» совместно с танцевальным шоу «ГРАНД» провели занятие, в котором единовременно приняли участие 748 человек.

В этом году фестиваль «Лето яркого цвета» включил в себя 350 бесплатных активностей: 142 образовательных мероприятия, 88 подвижных игр, 59 спортивных тренировок, 36 развлекательных шоу и 27 творческих мастер-классов.

Любители активного отдыха и приверженцы здорового образа жизни смогли поиграть в крокет, дженгу и корнхол, разучить футбольные финты под руководством опытных тренеров, оценить свой уровень спортивной подготовки на занятиях по йоге и растяжке, принять участие в групповых практиках по гвоздестоянию и занятиях по ламбаде и парным бразильским танцам.

Для поклонников познавательных лекций и образовательных занятий прошли паблик-токи с известными преподавателями, встречи с профессиональными психологами, тренинги по актерскому мастерству и сценической речи и духовные практики.

Юные посетители фестиваля и их родители развивали творческие способности на разнообразных мастер-классах, участвовали в увлекательных представлениях и веселились на детских дискотеках. Самыми посещаемыми событиями стали шоу мыльных пузырей и химическое шоу – на них пришли более 2,5 тысяч гостей.

В июле в «Острове Мечты» работала летняя школа благотворительности от фонда «Подари жизнь». Волонтеры фонда проводили для юных посетителей благотворительные игры, а также наполняли игрушками «Коробки храбрости». Игрушки из таких коробок помогают подопечным фонда ежедневно преодолевать страх и боль во время медицинских манипуляций.

Также в рамках фестиваля прошли Большой футбольный день, приуроченный к финалу Евро-2024, с профессиональным мастер-классом от спортсменов и тренеров академии «Чертаново», а также праздник проводов лета от сообщества «Техпросвет VK»: поучаствовать в инновационно-технологических активностях пришли более 3-х тысяч человек. Завершился летний сезон в «Острове Мечты» открытой тренировкой и паблик-током от спортсменов футбольной школы ФК «Динамо» (Москва).

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