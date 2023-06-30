От дошкольника до педагога: о чем говорят на Большой конференции МГПУ

В Московском городском педагогическом университете продолжается марафон науки. Здесь проходит первая Большая конференция, на которой ученые и преподаватели МГПУ представляют актуальные исследования по самому широкому спектру направлений: от образования и психологии до истории, лингвистики и цифровых технологий.

Первые два дня конференции были посвящены дискурсу школы и пространства детства, тому, как они меняются в эпоху цифровой трансформации. А также тому, чем живет и что «болит» сегодня у педагогического сообщества.

«Давайте играть!» - приглашает воспитателей детских садов младший научный сотрудник лаборатории развития ребенка НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Анна Якшина. Она представила результаты исследования, как педагоги относятся к детской игре, какие условия создают для поддержки игры в дошкольных группах. Анна отметила несколько позитивных сдвигов, происходящих в детских садах: по сравнению с ситуацией пятилетней давности, у детей появляется время на свободную деятельность. Также исследование показало, что два распространённых мнения, что «все играют» и «никто не играет, игра исчезла», являются мифом. Есть дошкольные группы, в которых настоящая детская игра живёт и расцветает. И многое зависит от понимания педагогами, что такое подлинная детская игра, и какой вклад она вносит в развитие детей.

Если игра понимается как копирование реальности, воспроизведение, то создаётся очень реалистичная тематическая игровая среда, педагог предлагает образец игры детям, что разрушает их спонтанную игру.

Если же педагоги понимаю тигру как творческое преобразование и подчёркивают ценность собственного замысла и переживаний детей, то педагог чаще играет как партнёр вместо среды, а среда - полифункциональная, готовая превращаться, не навязывающая конкретный способ действия.

При этом в целом педагоги скорее предпочитают отстраненную позицию по отношению к игре. Важно оказывать больше поддержки играющим взрослым и создавать в детском саду условия для спонтанности и субъектности педагогов. Увидеть подлинную игру, её красоту, силу и одновременно хрупкость - важный шаг навстречу детям и их развитию.

Если в детском саду именно игра является основной деятельностью ребенка, то, попадая в школу, он погружается в новый мир, с другими требованиями и законами. Не всем под силу их освоить сразу и в полной мере – начинаются первые двойки и первые огорчения из-за них. Но зачастую причина того, что ребенок не может запомнить простые правила чтения и письма и делает одни и те же ошибки, не в том, что он ленится или невнимательно слушает. Прежде чем ругать ребенка за плохие отметки, родителю стоит обратиться к логопеду и нейропсихологу. Ранняя диагностика дислексии и дисграфии убережет нервные клетки мам и пап и повысит успеваемость школьника. Об уникальной услуге – психолого-педагогическом консультировании онлайн детей с трудностями в обучении, организованном

Ассоциацией родителей детей с дислексией, рассказала на Большой конференции доцент Института специального образования и психологии МГПУ Ольга Величенкова. Специалисты университета разработали методику онлайн-диагностики детей от 4 до 18 лет и уже провели свыше 4 тысяч таких консультаций для жителей практически всех регионов страны.

В центр обращаются не только при проблемах с речью и письмом. Немало запросов от родителей, которые обеспокоены отсутствием мотивации ребенка к учебе и сложностями его взаимоотношений с одноклассниками и учителями. Что такое культура образовательных отношений (между учителями, школьниками, родителями), рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории развития личностного потенциала в образовании НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Валерия Маркова. Она представила первые результаты исследования, которое провела команда лаборатории в 15 школах из 11 регионов России. Участники анкетирования – полсотни представителей школьных администраций, свыше 400 педагогов, почти 2000 учеников 7-11 классов и столько же их родителей. Респонденты отвечали на вопросы об их собственной системе ценностей в образовательном процессе и представлениях о своей школе.

Выделяется 4 типа культуры образовательных отношений:

Административный (дисциплина, иерархия, порядок, контроль, нормы и правила, инструкции и приказы);

Традиционалистский (традиции и ритуалы, устоявшийся порядок, лояльность к укладу, стабильность, неизменность);

Коллективистский (совместность, обсуждение, согласие, большинство голосов, единение и равенство);

Индивидуалистический (инициатива, самостоятельность, свобода и творчество, личная ответственность, самореализация).

В каждой школе выявлено особое соотношение типов культуры. Например, в одной из школ респонденты оказались приверженцами индивидуалистического и коллективистского типов культуры, а в школе они заметили значительные проявления административного. Подобные результаты, по мнению Валерии, – отправная точка для диалога администрации и педагогов с детьми и родителями: административная культура – ограничение свободы или порядок и ясность? Достаточно ли в школе возможностей проявлять индивидуальность? Достигать целей совместно? Нужно ли что-то менять в культуре образовательных отношений? Спикер подчеркнула, что результаты исследования важно обсуждать с каждым педколлективом отдельно, чтобы, основываясь на данных, продумать действительно подходящие решения для развития школы.

А директор института педагогики и психологии образования МГПУ Александр Савенков сосредоточился на «болях» учителей – он исследовал и систематизировал самые распространенные жалобы педагогов, основываясь на публикациях учителей в интернете. В первых строчках этого своеобразного «антирейтинга» оказалось недовольство учителей непомерной «бумажной» работой, низкими зарплатами, перегрузками и сложными отношениями с родителями учеников, которые сегодня зачастую относятся к педагогам как к «обслуживающему персоналу». Но среди собранных мнений нашелся и противовес: гарантированный отпуск летом, благодарные ученики и, конечно, возможность наглядно видеть результат своего труда – что, конечно, не может не вдохновлять.

Большая конференция продолжается. Найти полное собрание идей Городского педагогического университета можно по ссылке https://bigconf.mgpu.ru .

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