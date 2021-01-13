От идеи до масштабного проекта

Информационному проекту «ARTпатруль» исполняется 3 года!

«ARTпатруль» – информационный проект о героях и событиях в мире современного искусства с целью популяризации современного искусства среди молодежи по всей России. В основном он базируется на платформе YouTube, но также он существует и за пределами данной площадки.

Автор и постоянный ведущий Юрий Омельченко освещает выставки, важные события арт-мира, берет интервью у художников, кураторов, искусствоведов и других деятелей современного искусства, проводи интересные экскурсии в рамках крупных фестивалей.

В своих видео Юрий проводит интервью, обзоры яркий событий арт мира, рассказывает про художников. В сентябре этого года вышла новая рубрика ARTnews, где Юрий собирает рекомендации из нескольких событий в единый новостной блок и дает советы, какие мероприятия можно посетить на этой неделе, не смотря на тотальный локдаун.

Работа над проектом началась 3 года назад, в 2017, в те дни Юрий только начинал работать в сфере искусства и создавал любительские видео. От любительского света и звука произошла стихийная трансформация в нечто большее.

В наши дни Юрия приглашают как спикера на многие фестивали и мероприятия, он участвует в международных и масштабных проектах, создает различные коллаборации с другими арт деятелями и блогерами. Кроме того, на канале появились обзоры о таких фестивалях как «Таврида-Арт», у проекта появился свой мерч и создано множество работ с известными брендами.

За это время проект вырос и стал лучше, а контент качественней.

Редакция СМИ «АртМосковия» поздравляет коллег из «ARTпатруля» и желает им успехов в развитии, отличного настроения и интересных программ, к которым, мы, как зрители, присоединимся без всякого сомнения!

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