От классических концертов к цифровым биржам контента

На «Российской креативной неделе – Сибирь» обсудили, как работает и зарабатывает музыкальная отрасль.

Музыка – это образцовая креативная индустрия, потому что она в максимальной мере извлекает прибыль из управления интеллектуальными правами, которые все активнее оборачиваются в цифровой среде. В то же время она включает мощный некоммерческий сегмент, связанный с академической музыкой, классическими концертами, и потому все же нуждается в поддержке государства как минимум на уровне развития инфраструктуры и финансирования концертных залов. К таким выводам пришли участники пленарного заседания «Где и как зарабатывает музыкальная индустрия: за кулисами отрасли».

Музыкальная отрасль – самая развитая из креативных индустрий, уверен модератор дискуссии, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев: «Одна из немногих, она незначительно зависит от государственной поддержки. Ей достаточно IV части ГК РФ, позволяющей управлять правами на музыкальные произведения и фонограммы, извлекая из этого максимальную выгоду, будь то финансовую или репутационную».

Государство, по словам Сергея Матвеева, подключается там, где рынок справится не может, – в сегменте академической музыки, классических и авангардных концертов: подобная деятельность привлекает не так много инвестиций, однако это важнейшая часть музыкальной культуры и культуры общества вообще.

Немаловажно и то, что музыкальная индустрия крайне энергично защищает интеллектуальные права, как технологическими, так и судебными средствами. Только РАО подает в год более 6 тысяч исков о нарушении авторских и смежных прав.

И литературно-издательской индустрии, и дизайну, и даже сфере технического творчества определенно есть чему поучиться у музыкальной отрасли. Именно поэтому так важно разобраться, что находится у нее «под капотом»: какую роль интеллектуальные права играют во взаимоотношениях артистов, лейблов, агрегаторов, стриминговых платформ, вещателей, создателей кино и видеоигр. Сергей Матвеев напомнил, что согласно правительственной Концепции развития креативных индустрий к 2030 году доля творческого бизнеса в ВВП должна вырасти с 2,8 до 6%, и призвал собравшихся задуматься, возможно ли удвоить объем хотя бы такой флагманской индустрии как музыка.

Отрасль станет прибыльнее тогда, когда больше пользователей начнут платить за контент, считает директор направления стратегических проектов аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт: «Используют музыку более 61% респондентов, однако сегодня платить за музыку из своего кармана готовы лишь 31% пользователей. Это, как правило, образованные и трудоустроенные мужчины от 18 до 34 лет, проживающие в ЦФО. Обычно среди подписок преобладают пакетные решения, такие как «Яндекс Плюс». А средний чек за стриминг около 300 рублей в месяц».

Между тем, далеко не для всех секторов музыкальной индустрии прибыль вообще в числе приоритетов. «Едва ли родители думают о монетизации, когда сажают четырехлетнего ребенка за рояль», – заметил генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин. Он обратил внимание на то, что часть инвестиций в музыку – это всегда вложения в человека, в воспитание его вкуса и в конечном счете – в будущее. Без таких инвестиций не смогут появиться ни новые артисты, ни новые квалифицированные потребители культуры, а значит – не сможет развиваться и индустрия.

Культура – это власть, и потому вкладывать в нее деньги со стороны государства вполне разумно, заметил главный редактор информационного агентства «ИнтерМедиа» Евгений Сафронов. В то же время можно внимательно изучать тенденции в отдельных секторах – индустрии звукозаписи и зрелищной индустрии, включающей концерты, театр и кино. Исторически на звукозаписи во всем мире зарабатывали преимущественно США, Великобритания и совсем немного Германия и испаноязычные страны. Остальной мир зарабатывал на концертной деятельности. Российская индустрия звукозаписи входила в десятку сильнейших, однако в 10-е годы, как и везде, рынок обвалился. Во второй половине декады ситуация начала выправляться благодаря стримингу, и вот сейчас – новый кризис, связанный с уходом западных платформ. Именно поэтому так важно, что государство не забывает об офлайн-сегменте отрасли. Из 4400 площадок зрелищных мероприятий 2700 живут на деньги бюджета, причем госфинасирование постоянно растет, что позволяет купировать проседание доходов от коммерческой деятельности.

Помимо прямой финансовой поддержки очень важно, чтобы государство формировало для отрасли дружелюбную регуляторную среду, отметил генеральный директор Национальной федерации музыкальных индустрий, доцент Департамента права цифровых технологий и биоправа НИУ ВШЭ Никита Данилов. По его словам, сейчас отрасль очень ждет закона о долевом участии в авторских и смежных правах, который сильно упростил бы заключение сделок. Важно и решать проблему генеративной музыки: она не должна охраняться авторским правом, чтобы тем самым не обесценивался творческий вклад человека как его важнейшее условие.

Эксперт подчеркнул, что в качестве индустрии музыка сегодня ближе не к гармонии, а к алгебре. Цифровые витрины, каталогизация произведений, формирование отчетов и выплата вознаграждения – все эти задачи невозможны без айтишников.

Генеральный продюсер музыкального стримингового сервиса «Звук» Сергей Балдин заметил, что бизнес рекорд-компаний настолько специфичен, что инвестировать в него имеет смысл только при наличии очень глубокого знания индустрии. Стороннему инвестору будет разумнее вложиться в концертные площадки.

В завершение беседы A&R-директор лейбла «Первое Музыкальное» Андриан Мельников рассказал, что сегодня в России функционируют чрезвычайно эффективные инструменты монетизации интеллектуальных прав на музыкальные произведения. «Существуют сервисы, специально устроенные так, чтобы пользователь все сделал правильно. Например, на платформе продажи и покупки прав на контент IPEX заключить сделку с правами не сложнее, чем воспользоваться объявлением на Avito. Важно, чтобы артисты знали о таких сервисах и, разумеется, понимали, как работает интеллектуальное право в их индустрии. Именно поэтому также важны образовательные проекты в этой сфере», – отметил он.

Фото – пресс-служба Российской креативной недели