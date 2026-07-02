От новостей к искусству: юбилейный проект медиагруппы

Евразийская медиагруппа, которой 11 июля 2026 года исполняется четверть века, объявила о начале формирования собственной художественной коллекции. Замысел амбициозен: в перспективе собрание станет основой масштабной экспозиции, где встретятся художники и фотографы со всего евразийского континента.

Основанная в 2001 году, группа сегодня включает в себя несколько влиятельных ресурсов: информационно-аналитический портал «Евразия сегодня», интернет-издание «За рубежом», Каспийское информационное агентство и международный мультимедийный центр «Евразия сегодня». Однако создание художественной коллекции — это не смена профиля, а органичное продолжение той же миссии, которую компания несёт всё это время: укрепление культурных, гуманитарных и информационных связей на просторах Евразии.

Самый точный смысл этого шага сформулировал генеральный директор медиагруппы Сергей Деменский — кандидат философских наук, член Международной редакционной коллегии журнала «За рубежом». В его словах слышится не просто управленческий подход, а глубокое понимание природы диалога:

«Для нас Евразия — это не только география и не только политика. Прежде всего это пространство людей, культур, исторической памяти и живого диалога. Медиа рассказывают об этом языком фактов, аналитики и репортажа, а искусство — языком образов. Поэтому создание художественной коллекции для нас естественный шаг. Мы хотим, чтобы она стала площадкой встречи разных стран, традиций и художественных взглядов».

И коллекция уже обретает первые, по-своему знаковые, экспонаты. Одним из ключевых произведений станет работа китайской художницы Янь Яя — авторское повторение фрагмента её известной картины «Таджикская невеста», переданное в дар медиагруппе. Это не случайный выбор. Творческий путь Янь Яя уже более тридцати лет неразрывно связан с Памиром — с 1989 года она черпает вдохновение в суровой и прекрасной природе этого края, в лицах его людей, в их традициях и той особой внутренней силе, что не поддаётся переводу на язык цифр. Её работы выставлялись в США, Германии, Канаде, Сингапуре, Турции, Японии и многих других странах, и везде зрители отмечали удивительную тонкость, с которой художница передаёт эмоциональное состояние персонажей — особенно через выразительность взгляда.

В 2018 году персональная выставка Янь Яя под названием «Таджикская невеста» прошла с огромным успехом в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в Пекине. Одна из работ тогда была передана Секретариату ШОС — и теперь вторая, сестринская, версия войдёт в евразийскую коллекцию, став её смысловым центром.

Ещё одним драгоценным приобретением стала работа итальянского фотохудожника Сильвио Канини из его знаменитого цикла «Море молчания» (Mare di silenzio). Канини — признанный мастер с мировым именем, лауреат множества премий: первое место на Mundial Photo Festival в Хорватии (1997), Международная премия имени Гульельмо Маркони за электронное искусство (2006), звание «Фотограф года» по версии Итальянской федерации фотографических ассоциаций FIAF (2014). Но за регалиями стоит главное — удивительная серия, созданная в 2005 году на побережье Адриатики. Тогда привычный морской пейзаж неожиданно преобразился: плотный слой снега словно стёр границу между водой и небом, превратив курортную инфраструктуру — ограждения, пляжные зонты, аттракционы — в почти абстрактные знаки на белом полотне. Так родился цикл о пустоте, ожидании и скрытой жизни пространства — минималистичный, тихий и при этом невероятно выразительный.

Эти работы уже успели увидеть зрители в музеях и галереях разных стран, в том числе в музеях современного искусства в Омске и Уфе. Теперь одна из них навсегда останется в собрании Евразийской медиагруппы — ещё один голос в том многоголосом хоре, который компания намерена создать.

Но коллекция не ограничивается двумя именами. В неё уже вошли фотоработы Александра Румянцева из цикла «Лиссабон» (в авторской печати) и работа Василия Мельниченко «Барселона». И это лишь начало — формирование собрания продолжается, и каждое новое поступление будет добавлять новые грани к общей картине.

В планах медиагруппы — представить полноценную экспозицию, где произведения авторов из разных стран Евразии вступят в диалог друг с другом. И центральным художественным акцентом этой будущей выставки, без сомнения, останется «Таджикская невеста» — образ, который уже сейчас символизирует ту самую встречу культур, о которой говорит Сергей Деменский. Ведь, как известно, лучшие мосты строятся не из бетона и стали, а из образов, которые остаются в памяти надолго.