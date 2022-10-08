От первых путеводителей до современной литературы: как развивается издательская деятельность на ВДНХ

За время существования выставочного комплекса были выпущены сотни тысяч книг. А с 2020 года в рамках издательской программы реализовано более 10 новых проектов.

С момента основания на главной выставке страны издавали литературу разного формата: от специализированных брошюр и монографий до книг для обычных посетителей и богато оформленных подарочных альбомов. Возможность иметь в домашней библиотеке эти и другие издания высоко ценилась в советские годы. Уважительное отношение к книге сохранилось и у многих современных гостей выставки.

Более чем за 80-летнюю историю комплекса здесь выпустили сотни тысяч образцов печатной продукции. Сегодня издательская деятельность на ВДНХ переживает новый этап развития. Так, в конце сентября свет увидела книга «Между небом и землей. История павильона «Космос» на ВДНХ». Ее автор Павел Нефедов, куратор музея ВДНХ, исследователь, журналист, рассказал о ней и о других изданиях, заслуживающих особого внимания читателей.

Истоки книжной деятельности на ВСХВ

Издания, которые сопровождали посетителя на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, как изначально назывался комплекс, впервые появились в 1939 году. Это были не очень большие и довольно скромно оформленные путеводители по самым крупным павильонам. Книги содержали примерно ту же информацию, которую экскурсоводы рассказывали аграриям и животноводам, приезжавшим на выставку со всей страны для обмена профессиональным опытом.

По словам Павла Нефедова, такие путеводители издавали массовым тиражом раз в год, но позволить себе их купить могли далеко не все (стоимость для рядовых граждан часто была высока). Помимо этих книг были и небольшие брошюры, которые предназначались для знакомства читателя с каким-то одним павильоном.

Настоящим событием на ВСХВ в 1940 году стал выход книги «Смотр побед социалистического сельского хозяйства». Издание большого формата с золоченой эмблемой на бордовой обложке и множеством фотографий было выполнено на высококачественной мелованной бумаге. Парадный альбом отражал достижения сельского хозяйства страны по результатам первого года работы выставки. Черно-белые снимки и цветные рисунки сопровождались комментариями на темы растениеводства и животноводства, а также технического оснащения колхозов и совхозов. Тираж составил 15 тысяч экземпляров, а стоимость книги равнялась 50 рублям (для сравнения, билет на выставку в то время стоил один рубль). Это издание и сегодня представляет большой интерес для букинистов.

Книги на выставке во второй половине XX века

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны ВСХВ была закрыта: большую часть экспонатов вывезли, павильоны законсервировали. Тогда же прекратилась и издательская деятельность. Восстановилась она уже на обновленной выставке, открытой в 1954 году. Помимо привычного формата путеводителей в этот период появляется много специализированной литературы о технологиях в сельском хозяйстве. А в 1956 году, с переходом выставки на отраслевой принцип показа, начинают выходить книги, посвященные различным областям промышленности (угольной, оптической, металлургической и другим) и применяемым в них технологиям.

Кроме того, в 1950-е годы было издано несколько фотоальбомов. Один рассказывал о выставке в целом, другой назывался «Павильоны ВСХВ» и показывал их историю. Еще один альбом — «Архитектура ВСХВ» — погружал читателя в тонкости планировки комплекса. Книга рассказывала о том, как устроена территория, где находятся основная и парковая часть, как должны двигаться потоки посетителей и многое другое. Предисловие и сопроводительный текст к этому изданию написал главный архитектор выставки Анатолий Жуков.

Происходившие в стране события так или иначе находили отражение на ВСХВ, определяя не только наполнение и внешний вид павильонов, но и содержание печатной продукции. Состоявшийся в Москве в 1957 году Всемирный фестиваль молодежи и студентов не стал исключением. Это было первое международное мероприятие в Советском Союзе, беспрецедентное по масштабам: участие в нем приняли более 30 тысяч человек из 131 страны. Во время прогулок по столице многие зарубежные делегации тогда посетили и сельскохозяйственную выставку. В том же году вышла книга «Иностранные гости на ВСХВ». Она была на двух языках: русском и английском. Каждая страница посвящалась одной стране-участнице с фотографиями и отзывами ее делегатов (будь то главы государств или простые фермеры). Так, приводились цитаты первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, который посещал выставку вместе с дочерью Индирой Ганди, а также правителя Королевства Камбоджа Нородома Сианука, иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви и многих других.

В 1959 году комплекс переименовали в Выставку достижений народного хозяйства СССР. Сюда стали приезжать не для обмена опытом, как это было прежде, а с целью просто погулять и приятно провести время.

«Это сразу отразилось на том, какие книги начали появляться и продаваться. Стали выходить фотоальбомы, которые скорее рассказывали про досуг на выставке. Одна из таких книг называлась «Один день с нами». Похожих изданий существовало несколько. У них не было роскошного оформления, как у подарочных альбомов, поэтому они были доступны по цене. Люди воспринимали их как некий сувенир, который можно увезти с собой на память о том, что они были здесь», — рассказал Павел Нефедов.

В 1970-е и 1980-е издательская деятельность на ВДНХ процветала. Выходили сотни тысяч наименований печатной продукции.

Кроме того, в начале 1970-х годов здесь начали проводить Международную книжную выставку. Большой смотр отечественных и иностранных изданий проходил раз в два года и привлекал большое количество гостей.

Период забвения и новая эпоха в издательстве

В конце 1980-х ВДНХ лишилась государственного финансирования. Более 20 лет, вплоть до 2009 года, здесь ничего не издавалось. Исключением стал проект, посвященный 70-летию выставки. Это было богато оформленное подарочное издание, рассказывающее об истории образования и развития комплекса.

Переход выставки под контроль Правительства Москвы в 2014 году и старт масштабной реставрации совпали с выходом двух книг, которые, однако, не были инициированы руководством ВДНХ. Издание «Ансамбль ВСХВ. Архитектура и строительство» стало результатом большой исторической работы, которую проделал краевед Александр Зиновьев. В книге он рассказал об основных этапах и постройках выставки с точки зрения архивных документов.

Другая работа, автором которой является Павел Нефедов, называется «Путеводитель по ВДНХ». Это первое в современной истории издание подобного рода. Оно позволяет читателю легко сориентироваться на территории комплекса и узнать о нем много интересных фактов.

Двумя годами позже на выставке начали издавать журнал «На ВДНХ». Бесплатное издание, доступное всем посетителям, стало выходить раз в квартал.

Понимание издательской деятельности как стратегической программы формировалось на ВДНХ постепенно. Важно было планировать и выпускать книги, которые соответствуют современному взгляду людей на мир и историю, отражают богатое культурное наследие выставки и написаны живым, понятным читателю языком. В результате были выделены три основные линии: путеводители, научно-популярные работы и детские книги.

За последние три года в рамках издательской программы было реализовано более 10 новых проектов. Так, появился флагманский путеводитель и сопутствующие краткие версии на русском, английском и китайском языках, изданные небольшими тиражами. Вышла и серия из пяти книг по отдельным павильонам и сооружениям: «Космос», «Фонтаны ВДНХ», «Земледелие», «Рабочий и колхозница» и «Животноводческий городок». В серии «Наша ВДНХ» вышли детские альбомы с наклейками («Космическое приключение», «Гуляем по выставке» и «Дружба народов»). Также были выпущены две раскраски.

Одной из последних новинок стала книга «Между небом и землей. История павильона “Космос” на ВДНХ». Иллюстрированное издание знакомит читателя со знаменитым павильоном № 34, которому в этом году исполняется 55 лет. Автор произведения Павел Нефедов описывает различные события и образы, связанные с этим местом. По его словам, название книги в полной мере отражает жизнь павильона, которую можно сравнить с синусоидой: от приземленных экспозиций на тему сельского хозяйства и техники до возвышенных идей о покорении космоса.

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