От развития креативных индустрий к креативному развитию регионов

19 сентября в Крыму стартовал седьмой образовательный заезд «Тавриды» – «В эфире». На ближайшую неделю площадка арт-кластера станет территорией коллаборации 325 молодых профи из 67 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик в рамках пяти арт-школ: кино и сериалов, геймдизайна, новых медиа, виноделия и сыроварения и арт-школы, посвященной развитию Дальнего Востока. В этот раз к молодым профи присоединилась команда из 35 школьников – участников Всероссийского конкурса «Большая перемена», победителей конкурса «Творческий старт». В рамках заезда они будут работать в арт-школах новых медиа, кино и сериалов. Параллельно на «Тавриде» началась образовательная сессия школы лидеров креативной экономики «Меганомика».

Арт-школа кино и сериалов уже стала для «Тавриды» традиционной. Однако каждый год её состав, концепция и задачи меняются, адаптируясь под запросы индустрии. В этом году на площадку приехали продюсеры, режиссеры, сценаристы, операторы-монтажеры, звукорежиссеры, актеры и специалисты продакшена, кто-то индивидуально, а кто-то уже сформированными командами, чтобы погрузиться в съемочный процесс и за 72 часа снять и выпустить качественные короткометражные фильмы. Три съемочных группы будут работать с использованием технологий Virtual Production и снимать своё кино в декорациях, смоделированных в виртуальной реальности. Кураторами и наставниками арт-школы кино и сериалов стали эксперты – представители компании XOVP. Ещё 13 групп будут работать в локациях, доступных на территории арт-кластера «Таврида».

Параллельно со съемочным процессом в рамках арт-школы пройдет сценарный кэмп: 30 авторов, прошедших предварительных отбор и акселератор, будут работать над сценариями. В завершение образовательного заезда они представят работы на питчинге и получат обратную связь от экспертов арт-школы. Наиболее перспективные авторы могут рассчитывать на предложение о дальнейшем сотрудничестве от компаний-лидеров рынка: 1-2-3 production, киностудии КИТ, телеканала ТВ3, XOVP, киностудии «Наследники», онлайн-кинотеатров START, IVI и другие.

Образовательная программа арт-школы кино и сериалов разработана в партнерстве с центром развития региональных медиа и кино «Медиаполис» и включает в себя серию лекций и мастер-классов о том, как молодым профи войти в большую киноиндустрию. В числе экспертов: креативный продюсер телеканала ТВ3 Владимир Пермяков; доцент кафедры драматургии СПбГИКиТ, сценарист Савва Минаев; сооснователь XOVP, продюсер, режиссер Юрий Ярушников; сценарист, писатель, главный редактор Potential Film Company Александр Варенников; продюсер, основатель киностудии «Наследники» Антон Тюриков; ведущий продюсер документального кино МТС Медиа/KION Ангелина Голикова; режиссер, сценарист Дарья Лебедева и другие видные деятели киноиндустрии.

Участники арт-школы геймдизайна – разработчики, концепт-художники, дизайнеры виртуальных пространств, 3D-моделлеры, дизайнеры персонажей и непосредственно геймдизайнеры. В командах им предстоит погрузиться в гейм-джем и создать несколько игр в различных жанрах с законченными игровыми циклами. Итогом их работы станет тестирование игр, открытое для всех участников заезда. Ключевыми партнерами образовательной программы арт-школы геймдизайна выступили Международный колледж информационных технологий IThub и образовательная платформа Skillbox. Руководитель лаборатории разработки игр GameBox от Skillbox Владислав Борец поделится с молодыми геймдев-специалистами лайфхаками для их карьеры в серии лекций: «Разработка концепции игры: где взять идеи? С чего начать?», «5 причин, почему сегодня перспективно идти в инди-разработку» и «Стартер-пак навыков для трудоустройства в геймдев-индустрии».

IThub college представят на площадке коммерческий директор Кристина Граль, продюсер Любовь Кулёва, руководитель PR и рекламы Станислав Краснов, руководитель бизнес-роли «Геймдизайнер» Анна Войнова, менеджер образовательных продуктов Дина Куликова, разработчик и преподаватель Никита Зыз. Команда подготовила обширную образовательную программу, состоящую из теоретических, практических и игровых форматов, по результатам которой участникам будут выданы соответствующие сертификаты о прохождении курса.

«Мы хотим развивать отечественный геймдизайн, и для этого стремимся найти и вовлечь как можно больше людей в это направление. Нам очень интересно поработать с молодыми профи – участниками «Тавриды». Мы подготовили для них насыщенную программу, направленную на развитие жестких и гибких навыков, в которой раскроем возможности нашего мира геймдева и, уверена, поможем участникам прокачаться профессионально. В процессе работы мы присмотримся ко всем, и тех, кто сможет себя проявить, пригласим на собеседование в нашу студию IThub games с перспективой на дальнейшее сотрудничество», – поделилась планами руководитель бизнес-роли «Геймдизайнер» IThub college, эксперт арт-кластера «Таврида» Анна Войнова.

Современным тенденциям в медиасфере и созданию качественного контента будет посвящена арт-школа новых медиа. SMM-специалисты и контент-мейкеры, журналисты, работающие в новых медиа, активные блогеры и представители медиасферы будут исследовать новые каналы коммуникации и способы передачи информации в интернете и социальных сетях. Под наставничеством экспертов участники арт-школы в командах создадут с нуля и начнут продвигать Telegram-каналы, попутно осваивая весь комплекс необходимых для этого компетенций. В числе экспертов: интернет-технолог, медиаменеджер Кристина Потупчик; руководитель программы «Мастерская новых медиа», эксперт Центра СИ в сфере кибербезопасности Михаил Канавцев; главный редактор ГАУ МО ТРК «РТВ-Подмосковье» Виктория Малюкова; начальник службы внешних коммуникаций АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александра Кудрявцева и другие спикеры.

«На «Тавриде» мы с командой блогеров, медиаменеджеров, райтеров и администраторов крупных каналов из Москвы и Донецка проведем обучение основам создания собственного медиа или авторского канала в Telegram, – рассказывает Кристина Потупчик. – Всю неделю будем рассказывать участникам заезда, как создавать личный бренд, запускать собственные информационные продукты и прорабатывать инфоповоды, создавать свое медиа и успешно продвигать его на рынке, как синтезировать медиавирусы и даже зарабатывать на своем контенте. Для удобства занятия будут разделены на теоретическую и практическую части, в ходе которых можно будет всесторонне изучить основы работы в Telegram и получить новый профессиональный опыт».

Партнером арт-школы новых медиа стала образовательная программа «Мастерская новых медиа», организаторами которой являются АНО «Диалог», президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж».

Самая узкоспециализированная арт-школа нового образовательного заезда – арт-школа виноделия и сыроварения. Начинающие фермеры, сыровары и виноделы, студенты аграрных вузов, технологи и биотехнологи, маркетологи пищевой промышленности в течение недели будут знакомиться с реальными практиками и кейсами ведения фермерского деятельности в разных регионах, а во время выезда в винный парк MRIYA.WINEPARK они своими глазами смогут увидеть, как винное дело может стать не только успешным бизнесом, но и центром притяжения туристов, способствующим развитию региона.

Эксперты арт-школы – успешные предприниматели и специалисты пищевой и сельскохозяйственной отраслей: главный энолог агентства виноградарства и энологии Cler Андрей Кузьмин; основатель семейной гастро-фермы «ФЕОДОРО» Денис Ваньжа; руководитель проекта MriyaWinepark Евгения Константинова; директор Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» Тимофей Месеняшин; винодел проектов Repin, Ess», Loco Cimbali Олег Репин; главный винодел ООО «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь; создатель и винодел проекта Andrys Yutsis Андрюс Юцис и другие. Они проведут серию лекций, практикумов и мастер-классов и посвятят начинающих коллег в тонкости своего дела.

Главный партнер направления сыроварения Олег Сирота, основатель Истринской сыроварни, председатель Ассоциации «Народный фермер», и сотрудники его компании представят свою отрасль как новую креативную индустрию. Кульминацией работы арт-школы станет варка сыра в большом котле, специально установленном на отдельном открытом пространстве.

Арт-школа, посвященная развитию Дальнего Востока, ориентирована на решение важной задачи – создание концепции нативного привлечения молодых людей для жизни и работы на Дальнем Востоке. Участники арт-школы – инфлюенсеры, блогеры-путешественники, предприниматели, маркетологи, PR-специалисты, представители арт-сообществ, ландшафтные архитекторы и дизайнеры, представители туристического сектора – познакомятся с разными аспектами жизни и перспективами карьерного становления для молодых профи и в командах разработают креативные проектные решения на основе действующих программ развития региона.

Пул экспертов арт-школы представляют: управляющий партнер центра пространственного и территориального развития «ЯРУС» Виктория Богинская; руководитель проектов группы «ЯРУС» Елена Хмара; член Союза архитекторов России, менеджер проектов по развитию территорий Александра Кострубова; управляющий партнер Biztrack.ru, председатель Архангельской региональной туристской ассоциации Ольга Горелова; управляющий партнер Biztrack.ru, основатель Snowdiscovery.ru Андрей Майер; руководитель проектов направления «Цифровая трансформация» ФАНУ «Востокгосплан» Анна Земцова; заместитель директора Технопарка «Русский»; предприниматель Виктор Пахмутов; директор департамента развития территорий и проекта «Дальневосточная ипотека» АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Илья Петрасов и другие.

Параллельно с арт-школами на площадке арт-кластера «Таврида» проходит школа лидеров креативной экономики «Меганомика» – образовательный проект, созданный в 2021 году как площадка для апробации образовательных программ будущего Университета креативных индустрий. Участники образовательной сессии – ректоры и проректоры творческих вузов и ссузов, руководители департаментов культуры и творческих сообществ, а также те, кто в частном порядке занимается развитием креативных индустрий. География участников: Сахалин, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Забайкальский и Приморский края, Амурская область. Обучение проводится для них в рамках программы «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».

Эксперты образовательной сессии «Меганомики»: руководитель fashion-программы в Британской Высшей Школе Дизайна, руководитель программ Fashion Business и Fashion Start-Up в РАНХиГС Бернардо Паоли; президент ассоциации специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив «СТАТУС» Жанна Котова; руководитель Сreative work hub, организатор Вечер.Пятница.StartUP, advisor Артем Затолокин; директор департамента развития территорий АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Илья Петрасов; СХ-исследователь, преподаватель качественных и продуктовых исследований Дарья Маткина; заместитель руководителя арт-кластера «Таврида» по контенту Ксения Артемьева; основатель Eduaid Наталья Гросс и другие. Актриса Алиса Курбатова проведет для участников практики и тренинги, которые помогут им чувствовать себя более комфортно в новых условиях, раскрепоститься и выйти за рамки привычных представлений.

Теоретическая часть образовательной программы будет включать лекции и дискуссии, которые помогут участникам под разными углами посмотреть на образование будущего, в том числе затронут вопросы инклюзии, геймификации и фреймирования, командной проектной работы и новых подходов к управлению творческими коллективами. Практическая часть сессии – создание проектов дорожных карт развития креативных индустрий в образовании, которые впоследствии могут быть реализованы в регионах России.

В рамках заезда «В эфире» пройдет грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи с большим образовательным треком, в котором эксперты расскажут участникам о тонкостях проведения конкурса и подачи проектной заявки, презентации проекта и его реализации с привлечением грантовых средств.

Серию отборов проведет кастинг-платформа «Таврида.АРТ». В рамках направления «Стажировки и трудоустройство» участники заезда, подавшие заявку, смогут побороться за вакантные места: ведущий новостей на Радио 1, SMM-менеджер в Академии Игоря Крутого, внештатный сотрудник «Литературной газеты» и менеджер проектов продюсерского центра «Молодежные инициативы».

Для всех, кто неравнодушен к экоповестке, генеральный экологический партнер арт-кластера «Таврида» ППК «Российский экологический оператор» проведёт серию лекций и мастер-классов по переработке вторичных полимеров.

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