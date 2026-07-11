От Рембрандта до «Новой Голландии»: обзор совместных планов Эрмитажа и Еврейского музея

В Еврейском музее и центре толерантности состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между двумя крупными культурными институциями. Документ скрепили подписями Михаил Пиотровский (генеральный директор Государственного Эрмитажа), Александр Борода (генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности) и Зорина Мыскова (директор фонда «Эрмитаж XXI век»).

Соглашение запускает трёхлетнюю совместную программу, охватывающую выставочные и просветительские инициативы. Документ не просто фиксирует намерения — он определяет чёткие принципы взаимодействия, направленные на поддержку реставрационных программ Эрмитажа и организацию выставок. По сути, это пример государственно-частного партнёрства, который может стать ориентиром для других культурных учреждений. Активную роль в реализации проектов сыграет фонд «Эрмитаж XXI век».

Рембрандт, библейский сюжет и голландский XVII век

Главной премьерой совместной программы станет выставка ранних офортов Рембрандта, в центре которой — живописный «Портрет молодого человека с кружевным воротником». Серия автопортретов великого голландца будет представлена в окружении этого полотна, что даст зрителям редкую возможность проследить эволюцию его графического стиля.

Следующим проектом станет выставка-исследование «Падение Амана» — она, как ожидается, поставит точку в многолетней дискуссии о сюжете известного полотна. А затем Еврейский музей выступит партнёром масштабной экспозиции «Новая Голландия. Прославленные и забытые художники XVII века», которая станет кульминацией многолетней работы Эрмитажа по изучению, реставрации и переатрибуции своей знаменитой коллекции голландской живописи.

Уже состоявшиеся проекты как фундамент

Сотрудничество между музеями не возникает на пустом месте — за последние годы они реализовали несколько заметных выставок. Среди них — «Иосиф Бродский. Место не хуже любого» (осень 2024 — зима 2025), «Процесс. Франц Кафка и искусство XX века» (2023–2024), «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие» (весна — лето 2025) и «Еврейская свадьба. Друг для друга с начала времен» (конец 2025 — начало 2026). Каждый из этих проектов показал, что диалог между классическим музеем-гигантом и современным центром толерантности даёт неожиданные и глубокие результаты.

Новое соглашение расширяет этот диалог на системный уровень — теперь партнёрство закреплено на три года и обещает зрителям не только отдельные выставки, но и последовательную культурную стратегию. Для Эрмитажа это возможность представить свои сокровища в новом контексте, для Еврейского музея — усилить свою просветительскую миссию, а для зрителя — увидеть классическое искусство через призму современных интерпретаций и междисциплинарных подходов.