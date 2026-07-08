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Москва

От США до Японии: триумф танца объединил 27 стран

By: editor

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Фото: пресс-служба конкурса

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XV Международный конкурс артистов балета торжественно завершился грандиозным гала-концертом на Исторической сцене Большого театра — и вновь доказал: московский балетный конкурс остаётся одной из главных творческих олимпиад планеты. XV Международный конкурс артистов балета, прошедший на Новой и Исторической сценах главного театра страны, был посвящён легендарному хореографу современности, народному артисту СССР Юрию Николаевичу Григоровичу. Его имя стало не просто поводом, а духовным ориентиром для всех участников — от юных дебютантов до маститых мэтров.

Цифры говорят сами за себя: 362 заявки из 35 государств — это абсолютный рекорд за всю историю смотра. Строгий отбор оставил в строю 158 конкурсантов из 30 стран, а до очных туров дошли 131 танцовщик из 27 стран. Две возрастные категории — младшая, до 19 лет, и старшая, до 27 лет, — позволили раскрыться и дерзким подросткам, и зрелым мастерам. В жюри, как всегда, вошли корифеи из России, Беларуси, Бразилии, Венгрии, Казахстана, Китая, Кубы, Кореи, Сербии, Турции и ЮАР — созвездие имён, которые сами определяют лицо мирового балета.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова с гордостью отметила, что интерес к отечественному хореографическому искусству сегодня беспрецедентен: полные залы на всех турах и многомиллионная онлайн-аудитория — лучшее тому подтверждение. И действительно, трансляции на официальном сайте, в VK Видео, в сообществе ВКонтакте и на китайском портале Music Today собрали более 9 миллионов просмотров из 28 стран — от Австралии до ЮАР, от США до Японии. Конкурсные дни и гала-концерт шли при аншлагах, а видеозаписи остались в открытом доступе, позволяя любому прикоснуться к этому празднику в любое время.

Председатель жюри, народная артистка России и ректор Московской академии хореографии Светлана Захарова, не скрывала эмоций: «Уверенно могу сказать, что Юрий Николаевич Григорович гордился бы сегодняшним конкурсом. Участники превзошли наши ожидания». Её слова звучат как напутствие в будущее — следующий московский балетный форум состоится через четыре года, но его отсчёт начинается уже сейчас.

Но конкурс — это не только соревнование. Накануне старта зрители увидели уникальный проект «Рождение сверхновой» с лауреатами прошлых лет, а в Архангельском переулке открылась выставка «Мировая слава: хроника московского балетного конкурса». В Белом фойе Большого театра работала экспозиция «Вселенная Григоровича» (совместно с Музеем Большого театра), а на Арбате — фотовыставка «Мастер и его звезды», посвящённая влиянию Григоровича на судьбы молодых дарований. Два дня творческих встреч, лекций, кинопоказов и живых бесед с ведущими артистами и педагогами подтвердили: просветительская программа востребована не только профессионалами, но и самой широкой публикой.

И даже финал оказался пронизан романтикой: Почта России совместно с организаторами провела акцию «Конкурс балета: письма вдохновения». В фойе Большого театра работал мобильный пункт, где каждый мог отправить эксклюзивные почтовые открытки лимитированной серии — маленькие послания, в которых запечатлелась магия этих дней. Неудивительно, что пресс-центр конкурса принял более 200 заявок от ведущих мировых СМИ — балетные критики и журналисты съезжались в Москву, чтобы зафиксировать каждое мгновение этого триумфа.

Организатор — ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Но главный итог конкурса не в регалиях. Он в том, что юбилейный форум вновь доказал: искусство танца не знает границ, а Москва остаётся столицей, где рождаются сверхновые звёзды, способные осветить весь мир своим талантом.

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