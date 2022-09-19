От студенческих выставок к вузовским галереям

На ярмарке blazar обсудили институционализацию учебных экспозиционных площадок.

Собственная галерея необходима художественному вузу точно так же, как учебный театр театральному вузу или учебная киностудия кинематографическому. С таким тезисом директор Научно-образовательного центра Digital IP Екатерина Чуковская выступила на тематической сессии в рамках деловой программы лектория Created in Moscow, организованного Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

За рубежом campus gallery — привычный формат, однако в России подобные институции стали появляться совсем недавно. Самая известная из них — HSE Art Gallery — галерея современного искусства на базе Школы дизайна НИУ ВШЭ. По словам директора галереи Дарьи Кузнецовой, здесь уже прошло 25 офлайн-выставок и 150 ивентов в онлайн-формате, а общее число посетителей составило 45 000 человек. Студенты получают здесь ценный опыт экспонирования произведений, кураторской работы, подготовки текстов. Однако проблема в том, что, не имея собственного юридического лица, галерея не может продавать работы. Единственное, что могут сделать юные арт-менеджеры, — дать потенциальным коллекционерам ссылки на социальные сети понравившихся им художников, чтобы те договорились о сделке самостоятельно.

Екатерина Чуковская уверена, что студенческая галерея вполне может продавать работы, для этого достаточно внести изменения в устав вуза, придумать релевантную институциональную форму, получить собственное юридическое лицо, вступить с кем-то в коллаборацию. В конце концов, именно обучение азам рыночных отношений в собственной профессии — главная задача таких организаций. «Вузу безусловно нужна художественная галерея. Приведу пример организаций, где я преподаю. У ВГИКа есть учебная киностудия, у Школы-студии МХАТ есть учебный театр. Без таких структурных подразделений студенты не смогут научиться рыночным отношениям. У них может быть отличное знание теории, большая практика по специальности, но не будет понимания того, как выйти во внешний мир», — отметила юрист.

Модератор сессии, главный редактор издания «Артгид» Мария Кравцова задалась вопросом о том, кто и в какой мере может распоряжаться работами, созданными в процессе обучения, и зачастую за счет учебного заведения. Екатерина Чуковская, в свою очередь, пояснила, что в России вопрос средств почти никогда не относится к сфере авторского права. Интеллектуальные права принадлежат автору вне зависимости от того, кто предоставил ему деньги или материалы. Проблема скорее в том, что в нашей стране нет категории учебного произведения, аналогичного служебному произведению. Это приводит к тому, что у вуза часто связаны руки во всем, что касается использования студенческих работ, — даже для того, чтобы вывесить фотографию на сайте учебной галереи, нужно спрашивать разрешения автора.

Вузы по-разному решают эту проблему. Кто-то пытался внести поправки в устав, кто-то — в договор на оказание образовательных услуг. Однако заявить права на еще не созданные работы по закону можно только в рамках договора авторского заказа. В результате вузу при наличии заинтересованности приходится подписывать со студентом договор по поводу каждого произведения.

«Галерею создать несложно, — резюмировала Екатерина Чуковская. — Вернее, сложно организационно, но не юридически. Не составит труда и настроить ее на получение дохода. Сложно сделать “обвязку” чистоты движения авторских прав. Но у “Вышки” есть для этого все возможности, потому что здесь очень сильный юридический факультет, и его студенты, изучающие интеллектуальное право, тоже нуждаются в практике. Такое содружество факультетов может принести замечательные плоды».

В завершение беседы юрист отметила, что студенты, увлеченные галерейным бизнесом, вполне могут стать адресатами многочисленных программ поддержи, разработанных московским Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

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