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Москва

От уличных стен до музея: выставка «Постграффити» в Давыдково

By: editor

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От уличных стен до музея: выставка «Постграффити» в Давыдково

В Галерее Давыдково открывается выставка «Постграффити» — попытка заглянуть...

В Галерее Давыдково открывается выставка «Постграффити» — попытка заглянуть в голову художника, который прошел путь от бетонной стены до выставочного подиума. Собрание работ молодых авторов из России демонстрирует не просто смену медиума, а эволюцию мышления. Их «бэкграунд» — это не стиль, а мировоззрение: дерзкий взгляд, закаленный в лабиринтах мегаполиса, перетекает в холсты и объемные инсталляции. Проект показывает, как уличная культура формирует новый слой современного искусства снизу вверх.

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Изображения предоставлены пресс-службой Галереи Давыдково

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