Отечественные производители представят свои модели на автофестивале ВДНХ

Перспективные разработки, ставшие символом нового этапа развития отечественного автомобилестроения, займут свое место на автофестивале «ПроДвижение». Гости Главной выставки страны увидят линейку автомобилей представительского класса Aurus, коммерческий транспорт Sollers, а также настоящий транспорт будущего – экологичные электромобили EVOLUTE и автономный тягач Nadio.

На ВДНХ расположится экспозиция новых моделей АВТОВАЗа — кроссовера Lada Azimut покажут на главной сцене и семейства Iskra расположатся на площадке между павильоном № 64 и «Домом российской кухни». Посетители смогут впервые своими глазами увидеть эти автомобили, оценить их дизайн, технические характеристики и инновационные решения.

Вместе с новейшими моделями тольяттинский автогигант представит на ВДНХ уже знакомые модели Vesta и Niva Sport из своего модельного ряда. По соседству разместится историческая площадка, посвященная сороколетию первого серийного переднеприводного автомобиля «Лада», модели 2108 «Спутник/Самара».

Площадку перед павильоном № 13 «Музей Востока» займет экспозиция автомобилей УАЗ и Sollers. Она охватит ключевые этапы развития брендов и познакомит посетителей с актуальными моделями УАЗ и лидером на рынке легких коммерческих автомобилей – маркой Sollers.

На Центральной аллее будут представлены серийные электромобили, которые выпускаются на заводе компании «Моторинвест» в Липецкой области под брендом EVOLUTE. Здесь можно будет познакомиться с опытом работы первого отечественного автозавода, производящего исключительно электрический транспорт, и узнать об особенностях электромобилей, включая развенчание мифов о них.

Здесь же займет свое место новый транспорт из самого западного региона нашей страны. Здесь гостям ВДНХ покажут гамму серийных и перспективных транспортных средств, созданных на калининградском заводе «АВТОТОР».

У Цветочного партера фонтана «Каменный цветок» посетители автофестиваля увидят гордость современного российского автопрома — семейство автомобилей марки Aurus. Экспозиция расскажет о технологических особенностях этих автомобилей, их дизайне и роли в качестве официального транспорта первых лиц государства. На площадке разместятся представительский седан, кроссовер и лимузин.

На площадке у Музея «АТОМ» будут представлены перспективные и опытные образцы российских автомобилей, которые определяют будущее отечественного автопрома, таких, как, например, городской электромобиль «Атом», автономный магистральный тягач Nadio и другие. Экспозиция расскажет о технологических решениях, которые используются в этих автомобилях, их дизайне и экологических преимуществах.