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ДомойМоскваОтечественные производители представят свои модели на автофестивале ВДНХ

Отечественные производители представят свои модели на автофестивале ВДНХ

editor
By editor
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автомобиль
Фото © пресс-службв ВДНХ

Перспективные разработки, ставшие символом нового этапа развития отечественного автомобилестроения, займут свое место на автофестивале «ПроДвижение». Гости Главной выставки страны увидят линейку автомобилей представительского класса Aurus, коммерческий транспорт Sollers, а также настоящий транспорт будущего – экологичные электромобили EVOLUTE и автономный тягач Nadio.

На ВДНХ расположится экспозиция новых моделей АВТОВАЗа — кроссовера Lada Azimut покажут на главной сцене и семейства Iskra расположатся на площадке между павильоном № 64 и «Домом российской кухни». Посетители смогут впервые своими глазами увидеть эти автомобили, оценить их дизайн, технические характеристики и инновационные решения.

Вместе с новейшими моделями тольяттинский автогигант представит на ВДНХ уже знакомые модели Vesta и Niva Sport из своего модельного ряда. По соседству разместится историческая площадка, посвященная сороколетию первого серийного переднеприводного автомобиля «Лада», модели 2108 «Спутник/Самара».  

Площадку перед павильоном № 13 «Музей Востока» займет экспозиция автомобилей УАЗ и Sollers. Она охватит ключевые этапы развития брендов и познакомит посетителей с актуальными моделями УАЗ и лидером на рынке легких коммерческих автомобилей – маркой Sollers.

На Центральной аллее будут представлены серийные электромобили, которые выпускаются на заводе компании «Моторинвест» в Липецкой области под брендом EVOLUTE. Здесь можно будет познакомиться с опытом работы первого отечественного автозавода, производящего исключительно электрический транспорт, и узнать об особенностях электромобилей, включая развенчание мифов о них.

Здесь же займет свое место новый транспорт из самого западного региона нашей страны. Здесь гостям ВДНХ покажут гамму серийных и перспективных транспортных средств, созданных на калининградском заводе «АВТОТОР».

У Цветочного партера фонтана «Каменный цветок» посетители автофестиваля увидят гордость современного российского автопрома — семейство автомобилей марки Aurus. Экспозиция расскажет о технологических особенностях этих автомобилей, их дизайне и роли в качестве официального транспорта первых лиц государства.  На площадке разместятся представительский седан, кроссовер и лимузин.

На площадке у Музея «АТОМ» будут представлены перспективные и опытные образцы российских автомобилей, которые определяют будущее отечественного автопрома, таких, как, например, городской электромобиль «Атом», автономный магистральный тягач Nadio и другие. Экспозиция расскажет о технологических решениях, которые используются в этих автомобилях, их дизайне и экологических преимуществах.

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