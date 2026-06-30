Отечественные vs зарубежные: россияне отдают предпочтение российским женским коллективам

В преддверии десятилетия южнокорейской гёрл-группы BLACKPINK, официальный дебют которой состоялся 29 июня 2016 года, сервис «КИОН Музыка» совместно с системой мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics провёл исследование, посвящённое популярности женских музыкальных коллективов среди российской аудитории.

Аналитики обработали около 40 миллиардов публичных сообщений, опубликованных в русскоязычных соцмедиа в период с июня 2025 года по июнь 2026 года. Для обеспечения корректности сравнения были сформированы равнозначные по объёму выборки наиболее популярных групп. Поскольку названия коллективов не являются уникальными, их упоминания анализировались с учётом дополнительных контекстных маркеров — таких как «группа», «исполнитель», «трек» и других слов-индикаторов. Данный подход позволил исключить нерелевантные упоминания и получить достоверные данные о структуре обсуждений.

Ключевой вывод исследования: пользователи русскоязычного сегмента соцсетей на 71% чаще обсуждают отечественные женские коллективы по сравнению с зарубежными. Наибольший интерес среди российских групп вызывает дуэт t.A.T.u., тогда как среди иностранных исполнителей лидером по числу упоминаний стала группа BLACKPINK. Исследование демонстрирует устойчивый приоритет отечественных исполнителей в информационном поле русскоязычной аудитории.