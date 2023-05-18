Армения – удивительная страна, привлекательная для туристов со всего мира, в том числе из России. Красивые горы, древние храмы и крепости, средневековые города и национальная кухня делают ее местом, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни. Разнообразные экскурсии по Армении, которые можно заказать на месте, помогут гостям окунуться в историю и культуру этой удивительной страны и получить незабываемые впечатления.

Развалины древнего храма Эвартноц на фоне горы Арарат

Армения – страна красивой природы и памятников старины

Армения – это уникальное место нашей планеты. Она богата не только историческими и культурными объектами, но и обладает природой невероятной красоты. Чтобы насладиться всеми ее красотами, можно заказать экскурсию, и в ее рамках посетить самые интересные места, попробовать национальную кухню и узнать много нового и удивительного о культуре и истории этой невероятной страны, расположенной прямо на границе Европы и Азии.

Достопримечательности, которые непременно нужно осмотреть

В Армении есть настоящие жемчужины туризма, которые нужно непременно увидеть тем, кто приехал в страну по делам или на отдых. Достопримечательности Армении настолько уникальны и разнообразны, что каждый найдет здесь что-то особенное и запоминающееся.

Одним из самых привлекательных мест для осмотра является озеро Севан, которое считается самым большим горным озером Кавказа. Оно же является символом страны. Его кристально чистые воды, удивительная природа и исторические памятники привлекают туристов со всего мира.

Еще одним местом, которое стоит посетить, является Дилижан – прекрасный город со своей уникальной историей, культурой и традициями. Здесь гости могут погрузиться в атмосферу настоящего армянского гостеприимства, насладиться прекрасными ландшафтами ущелий, водопадов, рек и горных лесов. Дилижан – это еще и бальнеологический курорт, многочисленные санатории которого предлагают множество оздоровительных программ.

Армения знаменита своими историческими архитектурными памятниками, среди которых особое место занимают Гарни и Гегард. Здесь гости смогут ознакомиться с удивительной армянской архитектурой, которая относится к древним культурам мира и поразит своей красотой и художественными решениями. Карстовая пещера Арени удивляет лабиринтами – это уникальный природный объект, известный ученым всего мира.

Как заказать однодневную экскурсию из Еревана в любой уголок

Приезжие хотят максимально эффективно использовать свое время для знакомства с достопримечательностями страны. Компания Concierge Travel предлагает множество однодневных экскурсий в любой уголок страны из столицы Еревана. Благодаря вниманию к деталям и высокому уровню сервиса, Concierge Travel поможет получить незабываемые впечатления и огромное удовольствие от знакомства с культурой, историей и природой древней страны. Заказав однодневную экскурсию с Concierge Travel, можно посетить самые интересные места, не заботясь о транспорте, организации досуга и других нюансах.

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