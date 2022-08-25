Открылся приём заявок на Ежегодный международный конкурс авторов русской песни «АВТОРА!». Принять участие в конкурсе может каждый: как житель нашей страны, так и гражданин иностранного государства. Для этого нужно представить готовое произведение песенной формы (слова и музыка). Главное, чтобы песня была на русском языке и ранее не была опубликована на стриминговых платформах.

Заявку можно подать на официальном сайте проекта. Работы принимаются в любом жанре и направлении. Участие в конкурсе «Автора!» — это возможность не только заявить о себе, но и шанс услышать мнение о своём произведении от звёздного исполнителя и поработать с профессиональными продюсерами, и, в качестве высшей награды, получить ротацию своей песни в эфире федерального радио, а также онлайн-продвижение в главной социальной сети проекта ВКонтакте. Официальное сообщество в ВК станет основной площадкой проекта, где участники смогут задать вопросы, узнать новости конкурса, почитать истории авторов, посмотреть эксклюзивные интервью со звездами.

«В нашей стране много талантливых людей, авторов песен, у которых нет возможностей заявить о себе. И среди множества произведений могут найтись настоящие шедевры. Конкурс «Автора!» и призван найти такие песни и таких людей…» — отметил лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Сбор заявок продлится до 15 октября. По итогам первичной экспертной оценки будет определено 100 композиций, которые ожидает допуск к онлайн-питчингам. По завершению конкурса будут выбраны 20 финалистов, 5 лидеров, 3 победителя зрительского голосования и только один суперфиналист, имя которого будет знать вся страна! Конкурсанты, не прошедшие в финал, смогут побороться за участие в концертах на главных площадках страны, а также на гала-концерте фестиваля «Таврида.АРТ» 2023, для этого необходимо принять участие в дополнительных творческих заданиях.

«Каждый год проходят вокальные конкурсы, где открываются имена новых исполнителей. Но, к сожалению, не открываются имена новых авторов. Не звучат новые песни, это вообще «штучный» товар. Авторам нужно помочь, немного подтолкнуть их на большую сцену. Не будет талантливых авторов, не будет талантливых песен. И я желаю авторам встретить хороших соавторов и «своих» исполнителей. Собственно, для этого конкурс «Автора!» и придуман», — говорит поет-песенник Александр Шаганов.

Сайт проекта — https://avtora.org .

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